Presentazione della diretta Catania Siracusa, analisi delle squadra, come seguire la partita, probabili formazioni, quote e possibile risultato finale

DIRETTA CATANIA SIRACUSA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Non vediamo l’ora di assistere a questa sentitissima diretta Catania Siracusa, un derby davvero caldo al Massimino e una partita che torna a farci compagnia dopo sei anni. Tanto è passato dalle ultime sfide in Serie C, in un periodo nel quale per tre campionati consecutivi le due siciliane sono state avversarie, un testa a testa preceduto nell’agosto 2016 da un match terminato 1-1, a Siracusa, per il girone di Coppa Italia Lega Pro. Ad ogni modo: in queste sette sfide ci sono quattro vittorie del Catania e solo una del Siracusa, che però è nell’ultima partita andata in scena, vale a dire nel gennaio 2019.

DIRETTA/ Udinese Cagliari (risultato finale 1-1): un punto a testa (5 ottobre 2025)

Era finita 2-1, lo stesso risultato che gli etnei avevano timbrato il novembre precedente, nella sfida di andata: quel giorno Alessandro Marotta aveva sbloccato il risultato, Emanuele Catania – marcatore curioso in questa partita – aveva pareggiato ma nel finale, dopo che Francesco Lodi aveva sbagliato il rigore della vittoria rossazzurra (parata di Giuseppe Messina), il Catania aveva comunque ottenuto i tre punti grazie al sinistro di Marco Biagianti. Tante emozioni, che speriamo possano tornare ad animare anche il derby di oggi: per sapere se davvero andrà così non abbiamo che da accomodarci, lasciar parlare il terreno di gioco e seguire insieme la diretta Catania Siracusa che finalmente sta per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Sudtirol Empoli (risultato 0-0) video streaming tv: la partita comincia! (oggi 5 ottobre 2025)

Diretta Catania Siracusa streaming video, come seguire la partita

La diretta Catania Siracusa sarà giocata alle ore 14.30 ma per chi non potrà godere in presenza per la sfida arriverà in soccorso Sky Sport che, come di consueto, per i suoi abbonati trasmetterà la sfida in contemporanea sul suo canale Sky Sport (canale 252) oltre che in streaming sulle piattaforme SkyGo e NowTv.

Catania Siracusa, etnei in corsa per la Serie B

Tra le sfide più interessanti del weekend dell’ottava giornata del girone C di Serie C c’è sicuramente la diretta Catania Siracusa che andrà in scena allo Stadio Angelo Massimino e che metterà di fronte due squadre con una forte rivalità provenendo dalla stessa regione, gli etnei sono sicuramente una delle squadre favorite per la vittoria finale o almeno per la conquista di una posizione alta nella griglia dei playoff e queste prime partite stanno dando ragione a queste aspettative visto il terzo posto in classifica e nonostante il pareggio 0-0 in casa dell’Audace Cerignola.

DIRETTA/ Frosinone Cesena Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca, in campo! (5 ottobre 2025)

Gli azzurri invece sono stati promossi nella competizione nella stagione passata e quest’anno stanno trovando parecchie difficoltà nel riuscire ad integrarsi, infatti dopo sette partite hanno solo 3 punti e una sola partita con risultato favorevole che la fanno essere all’ultimo posto, la scorsa settimana poi è arrivata l’ennesima sconfitta con uno 0-1 casalingo contro il Cosenza.

Catania Siracusa, probabili ventidue in campo

Per affrontare l’importante diretta Catania Siracusa Domenico Toscano e Marco Turati sceglieranno di affidarsi alle loro formazioni migliori che gli possono garantire la vittoria in una sfida così sentita, per gli etnei questo significherà riproporre il solito 3-4-2-1 con Dini in porta, Ierardi, Di Gennaro e Pieraccini in difesa, Casasola, Corbari, Di Tacchio e Celli a centrocampo, Lunetta e Stoppa sulla trequarti alle spalle di Forte unico uomo in attacco.

Per gli azzurri invece saranno obbligatori alcuni cambi negli undici titolari del 4-2-3-1 con Farroni come portiere, Iob, Pacciardi, Sapola e Puzone come difensori, Candiano e Limonelli come mediani, Valente, Parigini e Guadagni come trequartisti e Contini come attaccante.

Catania Siracusa, quote e possibile risultato finale

La diretta Catania Siracusa sembra dover essere una partita senza molte storie vista la netta differenza tra le due formazioni in campo e la grande superiorità anche nei giocatori su cui i due tecnici possono contare, non va però dimenticata l’importanza del match che potrebbe spingere gli sfavoriti ad ottenere un risultato inaspettato.

Secondo bet365 però questo non dovrebbe succedere e lo si può notare dalla decisione di quotare la vittoria degli etnei a 1.30, decisamente meno rispetto al valore a cui è stata fissata la vittoria degli azzurri, 8.00, comunque di molto più alta rispetto al pareggio dato a 4.50.