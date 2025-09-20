Serie C, Diretta Catania Sorrento, streaming video tv: i rossoneri cercano di uscire da un periodo veramente molto complicato (20 settembre 2025)

DIRETTA CATANIA SORRENTO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Arriviamo a ridosso del fischio iniziale della diretta di Catania Sorrento, uno dei match più interessanti di questa giornata di Serie C che ci permetterà di buttare un occhio sulle statistiche delle due squadre. Il nostro obiettivo è quello di capire chi tra le due riuscirà a fare la differenza in ottica partita proprio grazie ai trend evidenziati dai due team. Il Catania si presenta con numeri che parlano di potenziale offensivo: 14 tiri a gara (5 nello specchio) e uno xG medio di 1.8, tra i migliori del girone. A questo si aggiunge un possesso medio del 55% e quasi 500 passaggi completati a partita con l’84% di precisione.

Video Salernitana Sorrento (2-1)/ Gol e highlights: vittoria in rimonta, derby ai granata!

Il Sorrento, invece, è squadra di grande dinamismo: percorre oltre 111 km a match, pressa alto e costruisce molte ripartenze, pur fermandosi a 9 conclusioni di media e a uno xG di 0.9. Sarà una sfida tra qualità tecnica e intensità fisica, con il Catania chiamato a imporre il proprio palleggio e il Sorrento pronto a colpire negli spazi. Ora via al commento live della diretta di Catania Sorrento, il fischio di inizio sta per arrivare! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA/ Salernitana Sorrento (risultato finale 2-1): Capomaggio firma il sorpasso (14 settembre 2025)

DOVE VEDERE DIRETTA CATANIA SORRENTO, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Catania Sorrento potrete farlo attraverso l’abbonamento a Sky Sport. Così facendo avrete la possibilità anche di usufruire di Sky Go come diretta streaming.

CAMPANI IN DIFFICOLTÀ

La diretta Catania Sorrento vede due club reduci da un inizio di stagione completamente opposto. Infatti questo sabato 20 settembre 2025 alle ore 17:30 i siciliani con 9 punti in classifica ospitano i campani con un solo punto raccolto.

Il Catania ha perso solo l’ultima giornata con il Cosenza per 4-1, una sconfitta pesante ma che non cancella quanto di buono fatto in precedenza ovvero le tre vittorie consecutive con Foggia, Cavese e Monopoli senza subire reti.

DIRETTA/ Cosenza Catania (risultato finale 4-1): Kouan la chiude! (14 settembre 2025)

Il Sorrento invece ha raccolto l’unica mezza gioia all’esordio, pareggiando con la Cavese. Da lì in poi una striscia negativo ancora aperta composta da ben tre sconfitte tra l’1-0 dal Foggia e il doppio 2-1 contro Trapani e Salernitana.

LE PROBABILI FORMAZIONI CATANIA SORRENTO

Il Catania giocherà con il modulo 3-4-2-1 con Dini in porta, difeso da Ierardi, Di Gennaro e Pieraccini. A centrocampo troveremo la presenza di Casasola, Corbari, Aloi e Donnarumma con Jimenez sulla trequarti insieme a Cicerelli. Unica punta Forte.

Assetto tattico 3-5-2 invece per il Sorrento che schiererà Harrasser tra i pali con Di Somma, Fusco e Carillo a formare il pacchetto arretrato. Nella zona nevralgica del campo troveremo Piras, Cangianiello, Franco, Cuccurullo e Crecco con D’Ursi e Sabbatani in avanti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE CATANIA SORRENTO

Il Catania è nettamente favorito a 1.24 contro il Sorrento a 10.50 e il pareggio offerto dai bookmakers a 5.10. Gol a 2.23, No Gol a 1.56.