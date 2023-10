DIRETTA/ Catania Taranto (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca! (Serie C, 22 ottobre 2023)

DIRETTA CATANIA TARANTO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida Catania Taranto presenta due formazioni che si trovano rispettivamente al quattordicesimo e nono posto in campionato. Etnei che hanno realizzato 7 gol in campionato e subiti soltanto 5, risultando essere la seconda migliore difesa, alla pari di Avellino e Foggia e soltanto sotto alla Juve Stabia, dell’intero campionato. Dei 7 gol realizzati dalla formazione siciliana, quattro portano la firma dell’attaccante Di Carmine; i restanti tre portano il timbro di Chiricò. Il Catania ha giocato 7 delle 8 partite previste in questo campionato, dovendo recuperare una sfida.

Il Taranto si trova al nono posto con ben 11 punti in classifica e, come il Catania, deve recuperare una sfida. Con 10 gol realizzati e 8 subiti il Taranto si trova a metà della classifica. Il 90% dei gol porta la firma di ben tre calciatori: Antonini Lui, Kanoute e Cianci. Per l’ex calciatore del Palermo Kanoute, una rete nel derby siciliano proprio contro il Catania. L’unico gol rimasto porta la firma di Fabbro. (Marco Genduso)

CATANIA TARANTO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Catania Taranto sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Catania Taranto in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

CATANIA TARANTO: BEL DERBY DEL SUD!

Catania Taranto, in diretta domenica 22 ottobre 2023 alle ore 16.15 presso lo stadio Angelo Massimino di Catania, sarà una sfida valida per la nona giornata del campionato di Serie C. Il Catania cerca di riprendersi dopo un periodo difficile, mentre il Taranto cerca di mantenere l’inerzia positiva dalla loro ultima vittoria. In breve, si tratta di una delle partite “storiche” nel Girone C di Serie C. In altre parole, un altro pomeriggio di calcio carico di significato sotto l’imponente presenza dell’Etna.

I rossazzurri allenati da Tabbiani stentano ad evitare l’altalena di risultati che ha caratterizzato l’inizio di questa stagione. La sconfitta subita contro la Juve Stabia nell’ultimo turno sottolinea il fatto che il Catania sta attraversando un periodo di transizione. D’altro canto, il Taranto, guidato da Eziolino Capuano, ha ottenuto una vittoria importante nell’ultima partita contro il Crotone grazie ai gol di Kanouté e Cianci. Questa vittoria ha riportato il sorriso al Iacovone, il loro stadio.

PROBABILI FORMAZIONI CATANIA TARANTO

Le probabili formazioni della diretta Catania Taranto, match che andrà in scena allo stadio Angelo Massimino di Catania. Per il Catania, Luca Tabbiani schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Bethers; Castellini, Lorenzini, Curado, Mazzotta; Zammarini, Rizzo, Zanellato; Chiricò, Di Carmine, Marsura. Risponderà il Taranto allenato da Eziolino Capuano con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Vannucchi; Riggio, Antonini, De Santis; Mastromonaco, Calvano, Romano, Zonta, Panico; Cianci, Kanouté.

CATANIA TARANTO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Catania Taranto, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Catania con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.63, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.55, mentre l’eventuale successo del Taranto, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.25.











