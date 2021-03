Diretta/ Catania Teramo (Serie C) streaming video tv: etnei per la conferma

DIRETTA CATANIA TERAMO: SFIDA COMPLICATA PER I PADRONI DI CASA!

Catania Teramo, in diretta sabato 13 marzo 2021 alle ore 12.30 presso lo stadio Angelo Massimino di Catania, sarà una sfida valevole per l’undicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Lunch match del sabato per gli etnei che cercano un importante conferma dopo la vittoria sul campo del Bisceglie di domenica scorsa. Un successo che ha almeno parzialmente mitigato la delusione per la sconfitta interna nel sempre sentito derby contro il Palermo, ma il Catania dovrà essere continuo per risalire la classifica, cercando di rincorrere almeno il quarto posto del Catanzaro, al momento avanti di 2 lunghezze in classifica.

Catanzaro che ha pareggiato nello scorso weekend 0-0 proprio sul campo del Teramo, avversario di turno dei siciliani. Per gli abruzzesi 2 pareggi e una vittoria nelle ultime 3 sfide, una riscossa dopo i problemi delle ultime settimane che avevano fatto scivolare indietro i ragazzi allenati da Massimo Paci, che nella prima met della stagione erano stati una delle rivelazioni assolute del campionato.

DIRETTA CATANIA TERAMO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Catania Teramo è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 252 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI CATANIA TERAMO

Le probabili formazioni della sfida tra Catania e Teramo allo stadio Angelo Massimino. I padroni di casa allenati da Giuseppe Raffaele scenderanno in campo con un 3-4-3 e questo undici titolare: Confente; Tonucci, Claiton, Silvestri; Calapai, Rosaia, Maldonado, Dall’Oglio, Albertini; Di Piazza, Russotto. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Massimo Paci con un 4-2-3-1 così disposto dal primo minuto: Lewandowski; Vitturini, Diakite, Piacentini, Tentardini; Santoro, Arrigoni; Ilari, Bombagi, Costa Ferreira; Pinzauti.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Catania e Teramo, le quote del bookmaker Snai fissano a 2.15 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.15 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 3.35 volte la posta scommessa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA