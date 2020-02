Diretta Catania Ternana/ Streaming video tv: semifinale Coppa Italia Serie C

Catania Ternana, in diretta dallo stadio Massimino, si gioca alle ore 14:30 di giovedì 13 febbraio: allo stadio Massimino va in scena la semifinale di ritorno della Coppa Italia Serie C 2019-2020. Ci arriva male la formazione etnea, che all’andata ha subito un ko per 0-2: questo significa che, per girare il risultato e volare in finale, i rossazzurri dovranno necessariamente vincere con tre gol di scarto. Nel fine settimana se non altro è arrivata la vittoria sul campo della Cavese, che ha permesso al Catania di interrompere una serie di quattro partite senza successi; una stagione complessa quella degli uomini di Cristiano Lucarelli che però hanno la possibilità di volare direttamente alla fase nazionale dei playoff, appunto vincendo la Coppa Italia. La Ternana ha giocato lunedì il posticipo di lusso contro la Reggina, dunque ha avuto un giorno in meno per preparare questa partita; Fabio Gallo ha anche qualche problema con gli infortuni e dunque sarà interessante valutare quello che succederà nella diretta di Catania Ternana. Aspettando che le due squadre scendano sul terreno di gioco, possiamo valutare quello che gli allenatori sceglieranno di fare analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni della semifinale.

Per Catania Ternana, Lucarelli dovrebbe confermare uno schieramento con due trequartisti a supporto di un attaccante: davanti a tutti dovrebbe agire Barisic, tra le linee cerca spazio Mazzarani che potrebbe soppiantare uno tra Curcio e Di Molfetta senza dimenticarsi di Manneh, lui pure in ballottaggio per una maglia. A centrocampo Vicente insidia Biagianti e Salandria, due di questi tre occuperanno la zona nevralgica avendo supporto dagli esterni che dovrebbero essere Biondi e Pinto (ma occhio a Capanni). In difesa ci prova Marchese, che contende il posto ad Andrea Esposito; dovrebbero essere certi della maglia Tommaso Silvestri e Mbende, così come il portiere Miguel Angel Martinez che gioca in Coppa Italia. Come detto la Ternana è spuntata: lo squalificato Paghera sarà sostituito da Salzano che torna a disposizione e potrebbe giocare in mediana con Verna e Defendi senza dimenticarsi di Palumbo, difesa senza Diakité e dunque spazio ancora a Bergamelli e Celli con Parodi e Mammarella che agiranno sulle fasce. Davanti, Partipilo e Torromino restano favoriti su Marilungo per supportare l’attaccante; Alexis Ferrante dovrebbe avere la meglio su Vantaggiato in questa zona del campo.



