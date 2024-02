DIRETTA/ Catania Trento (risultato 0-0) video streaming Rai: si gioca! (volley, oggi 10 febbraio 2024)

DIRETTA CATANIA TRENTO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Sta per cominciare la diretta di Catania Trento, noi però ci prendiamo qualche minuto per fare un passo indietro a settimana scorsa e alla vittoria ottenuta dalla Itas Trentino contro il Mint Vero Volley Monza, una sorta di rivincita dopo la sconfitta subita contro i brianzoli in Coppa Italia. In Superlega invece Trento è la capolista e tutto quindi procede per il meglio, compresa appunto la netta vittoria esterna per 0-3 in casa di Monza.

Un successo che ha portato grande soddisfazione in casa Itas, come ha affermato Alessandro Michieletto parlando al termine del match per il sito della sua società: “Oggi siamo riusciti ad esprimerci su ottimi livelli, approcciando all’appuntamento con grande attenzione. Inutile negarlo: la settimana dopo la Coppa Italia non è stata semplice, ma abbiamo lavorato sodo per farci trovare più pronti rispetto ad un avversario che sette giorni prima ci aveva messo in difficoltà. Ottenere l’intera posa in palio a Monza non è mai semplice, ci siamo riusciti, siamo contenti ma adesso pensiamo già alla prossima. E’ il momento di guardare avanti, non indietro”. Spazio allora alla cronaca: la diretta di Catania Trento inizia davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA CATANIA TRENTO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Catania Trento sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport, canale numero 58 del telecomando e “casa” ormai abituale per il volley; ciò significa evidentemente che sarà disponibile anche la diretta streaming video di Catania Trento, offerta sempre per tutti tramite il sito oppure l’applicazione del servizio Rai Play.

TESTA-CODA SENZA STORIA?

Catania Trento, diretta dagli arbitri Luca Saltalippi e Alessandro Cerra, si giocherà naturalmente presso il PalaCatania della città siciliana alle ore 18.30 di questa sera, sabato 10 febbraio 2024, come anticipo televisivo della settima giornata di ritorno della Superlega di volley, diciottesimo turno del massimo campionato maschile di pallavolo. Onestamente non ci dovrebbe essere storia, perché la diretta di Catania Trento ci offrirà il più classico dei testa-coda tra i siciliani fanalino di coda e la capolista trentina.

Per la precisione, i padroni di casa della Farmitalia Catania hanno raccolto finora solamente 5 punti in diciassette partite giocate, con una vittoria a fronte di sedici sconfitte, quindi sembra impensabile che il secondo successo possa arrivare contro la capolista Itas Trentino, che arriva invece in Sicilia forte di un bottino esattamente speculare di sedici vittorie e una sola sconfitta e quindi con ben 46 punti in classifica. Sarà un sabato senza storia oppure ci potranno essere delle sorprese? Naturalmente la risposta arriverà dalla diretta di Catania Trento…

DIRETTA CATANIA TRENTO: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Catania Trento, dobbiamo allora ribadire che è difficile immaginare un confronto sulla carta più sbilanciato di questo: i padroni di casa siciliani hanno vinto una sola partita in tutto il campionato e hanno meno della metà dei punti in classifica anche solo della penultima, dal momento che troviamo poi Taranto a quota 11. Le giornate a disposizione sono sempre di meno, la retrocessione è di conseguenza sempre più vicina e servirebbe una sorta di miracolo sportivo, sotto forma magari di clamorosa vittoria contro la capolista.

Trento però non ha alcuna intenzione di rallentare la propria corsa: smaltita la delusione per la sconfitta nella semifinale di Coppa Italia contro Monza, la Itas Trentino campione d’Italia in carica adesso punta a chiudere al primo posto la stagione regolare. Con il ko di Perugia nella scorsa giornata, adesso Trento ha un ottimo +6 quando mancano solamente cinque giornate alla fine, di cui la prima sulla carta dovrebbe essere la più semplice di tutte. In ottica trentina, sarebbe veramente un delitto scivolare nella diretta di Catania Trento…











