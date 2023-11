Diretta/ Catania Turris streaming video tv: esordio per Lucarelli (Serie C, 18 novembre 2023)

Catania Turris, in diretta sabato 18 novembre 2023 alle ore 14.00 presso lo stadio Angelo Massimino di Catania, sarà una sfida valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie C. Il Catania sta affrontando un periodo complicato nella sua stagione, con l’ultima vittoria in Coppa Italia Serie C intervallata da tre sconfitte nelle ultime quattro giornate del Girone C di Serie C. La squadra etnea dopo l’ultimo ko a Cerignola ha accolto in panchina Cristiano Lucarelli, un allenatore ambizioso che punta a portare il team in zona playoff. Un punto critico è la fase offensiva, con i rossazzurri che hanno segnato solo 11 gol nelle prime 13 giornate, classificandosi come peggior attacco assieme a Brindisi, Giugliano e Foggia.

La Turris sta attraversando un momento estremamente delicato nel Girone C di Serie C, con sei sconfitte consecutive tra campionato e coppa, l’ultima subita in casa contro il Monopoli. Questo trend negativo potrebbe portare la società a considerare un cambio di allenatore dopo l’incontro con il Catania. La squadra di Torre del Greco si trova appena un punto sopra la zona play out e sembra distante dal rendimento che aveva portato a tre vittorie consecutive all’inizio della stagione. I campani non vincono dallo scorso 16 ottobre, quando hanno ottenuto un 2-3 sul campo del Potenza.

CATANIA TURRIS STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Catania Turris sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Catania Turris in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

PROBABILI FORMAZIONI CATANIA TURRIS

Le probabili formazioni della diretta Catania Turris, match che andrà in scena allo stadio Angelo Massimino di Catania. Per il Catania, Cristiano Lucarelli schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Bethers; Rapisarda, Silvestri, Lorenzini, Castellini; Zammarini, Quaini, Rocca; Chiricò, Sarao, Bocic. Risponderà la Turris allenata da Bruno Caneo con un 3-4-3 così schierato dal primo minuto: Fasolino, Miceli, Cocetta, Frascatore; Cum, Scaccabarozzi, Franco, Contessa; D’Auria, Maniero, Nocerino.

CATANIA TURRIS LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Catania Turris, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Catania con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.25, mentre l’eventuale successo della Turris, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 6.00.











