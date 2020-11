Diretta Catania Turris/ Streaming video tv: sfida ostica per gli etnei (Serie C)

DIRETTA CATANIA TURRIS: LA NEOPROMOSSA ARREMBANTE AL MASSIMINO

Catania Turris verrà diretta dal signor Luca Angelucci, ed è in programma alle ore 15:00 di domenica 22 novembre: al Massimino arrivano i corallini per la 12^ giornata nel girone C della Serie C 2020-2021, e dunque per gli etnei si tratta di una partita importante contro una squadra che, reduce dal pareggio interno contro la Juve Stabia, continua a muovere la sua classifica e si sta proponendo come una realtà solida e del tutto in grado di confermarsi in zona playoff alla fine della stagione regolare. Penalizzato in classifica e non per la prima volta, il Catania ha bisogno di risposte: mercoledì ha giocato il recupero contro la Vibonese e in generale il suo passo non è quello che ci si aspettava, la concorrenza è agguerrita e bisognerà lottare anche solo per entrare nelle prime dieci squadre. Vedremo dunque in che modo procederà il pomeriggio nella diretta di Catania Turris; intanto possiamo provare a fare una rapida analisi sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

CATANIA TURRIS IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sappiamo che la diretta tv di Catania Turris non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: l’appuntamento con questa partita di Serie C, così come per tutte le altre del campionato, è con il portale Eleven Sports che da qualche anno trasmette in esclusiva l’intero programma della terza divisione (posticipo escluso). Per usufruire del servizio di diretta streaming video bisognerà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone; ci si potrà abbonare per la stagione oppure acquistare il singolo evento, ad un prezzo precedentemente fissato.

PROBABILI FORMAZIONI CATANIA TURRIS

Giuseppe Raffaele gioca con il 4-3-2-1 che dovrebbe confermare anche per Catania Turris: da definire alcuni ruoli, in difesa vedremo Tommaso Silvestri e Claiton davanti a Miguel Ange Martinez con Calapai e Pinto a spingere sugli esterni, mentre in mezzo si giocano un posto Welbeck e Maldonado che possono giocare come mezzali a supporto di Rosaia. Davanti la concorrenza non è poca: Emmausso e Alessandro Gatto tornano utili per formare la linea di trequarti che andrà a supporto della prima punta, qui è tornato a disposizione Sarao che sembra poter essere in vantaggio su Pecorino e Reginaldo. La Turris di Francesco Fabiano è schierata con un 3-4-1-2 nel quale esempio, Di Nunzio e Rainone proteggono il portiere Abagnale, mentre a centrocampo avremo la spinta degli esterni Da Dalt e Loreto – ma quest’ultimo è in ballottaggio con D’Ignazio. Daniele Franco e Tascone formano la cerniera mediana, tra le linee dovrebbe fluttuare nuovamente Giannone che accompagnerà i due attaccanti, verosimilmente ancora Pandolfi e capitan Fabio Longo.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo infine a dare uno sguardo a quello che l’agenzia Snai ha previsto per Catania Turris: leggendo le quote scopriamo che il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa corrisponde a 2,05 volte quanto messo sul piatto, per contro il segno 2 che regola il successo esterno vi farebbe guadagnare 3,50 volte l’importo investito. Il pareggio, come sempre identificato dal segno X, ha un valore che ammonta a 3,20 volte la giocata con questo bookmaker.



