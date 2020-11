Diretta/ Catania Vibonese streaming video e tv: probabili formazioni, quote e pronostici (Serie C)

Catania Vibonese, mercoledì 18 novembre 2020 alle ore 20.30 presso lo stadio Massimino di Catania, sarà una sfida valevole per il recupero dell’ottava giornata d’andata nel girone C di Serie C. Dopo una partenza in campionato che era stata più che incoraggiante, gli etnei si trovano ad affrontare una crisi che li ha portati a raccogliere un solo punto nelle ultime quattro partite disputate. Situazione non incoraggiante col Catania che non trova i tre punti dalla trasferta di Francavilla dello scorso 18 ottobre. Dall’altra parte invece la Vibonese è reduce da cinque risultati utili consecutivi, 2 vittorie e 3 pareggi con l’ultimo successo prima della sosta contro il Potenza che ha proiettato i calabresi al nono posto in piena zona play off, col Catania scivolato invece in undicesima posizione, zavorrato anche da due punti di penalizzazione. Urge un cambio di passo alla formazione siciliana per non rischiare di vivere una nuova stagione anonima.

DIRETTA CATANIA VIBONESE IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Catania Vibonese sarà trasmessa in chiaro in diretta streaming video via internet sul sito ufficiale di Elevensports e sulle piattaforme come Facebook, Twitter o Instagram del broadcaster che detiene i diritti del campionato di Serie C in esclusiva, ma li sta divulgando in queste settimane in chiaro per far fronte a un attacco informatico che ha fatto crollare la piattaforma a disposizione degli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI CATANIA VIBONESE

Le probabili formazioni di Catania Vibonese, sfida che andrà in scena presso lo stadio Massimino di Catania. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Giuseppe Raffaele con un 4-3-3: Martinez; Calapai, Claiton, Silvestri, Pinto; Izco, Rosaia, Dall’Oglio; Piovanello, Pecorino, Biondi. Gli ospiti guidati in panchina da Angelo Galfano schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-5-2 come modulo di partenza: Mengoni; Sciacca, Redolfi, Bachini; Ciotti, Tumbarello, Ambro, Laaribi, Mahrous; Plescia, Spina.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Serie B tra Catania e Vibonese queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 1.90, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 3.20 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 3.70.



