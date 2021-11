DIRETTA CATANIA VIBONESE/ Video streaming tv: siciliani avanti nei precedenti

DIRETTA CATANIA VIBONESE: TESTA A TESTA

Per la diretta di Catania Vibonese, ci pare doveroso ora spendere due parole anche sullo storico che unisce i due club, oggi protagonisti nel recupero della partita valida per il girone C di Serie C. Dati alla mano, per tale scontro diretto, possiamo infatti oggi parlare di nove riferimenti ufficiali, pure registrati dal 2016 a oggi e sempre per il terzo campionato nazionale e la coppa associata.

Il bilancio che ne ricaviamo poi “pesa” in favore del Catania che qui ha vinto ben cinque volte: solo 3 i pareggi realizzati e uno solo il successo della Vibonese. Vale poi ricordare che curiosamente l’ultimo testa a testa occorso tra Catania e Vibonese è ben recente, visto che risale al 1^ turno della Coppa Italia Serie C 2021-22 disputato lo scorso 21 agosto. Allora allo stadio Luigi Razza su successo dei siciliani per 1-0 ma solo ai tempi supplementari, con rete realizzata da Reginaldo. (agg Michela Colombo)

DIRETTA CATANIA VIBONESE STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Catania Vibonese non sarà garantita, ma sarà possibile seguire il recupero della partita del girone C in diretta streaming video su Eleven Sports, che trasmette per gli abbonati oppure acquistando il singolo evento l’intero campionato di Serie C.

CATANIA VIBONESE: PER GLI OSPITI UNA SFIDA IMPOSSIBILE?

Catania Vibonese, in diretta dallo stadio Angelo Massimino della città siciliana, si gioca alle ore 20.30 di questa sera, mercoledì 10 novembre 2021. Si tratta del recupero della partita di Serie C che era stata rinviata a causa dell’alluvione che di recente ha colpito Catania e i suoi dintorni. Il calcio logicamente si era fermato, ma adesso torna protagonista con la diretta di Catania Vibonese, partita che offre obiettivi diversi alle due formazioni in base alla classifica del girone C, perché la Vibonese è fanalino di coda con appena 9 punti mentre il Catania a quota 16 non sta vivendo una stagione memorabile, ma in caso di vittoria entrerebbe comunque in zona playoff.

Il turno di campionato disputato nel weekend ha visto Catania e Vibonese pareggiare entrambe. Una gara pazza quella di sabato scorso per i siciliani, che arrivano infatti dal clamoroso pareggio per 4-4 in casa del Campobasso, mentre per la Vibonese si è trattato di una bella iniezione di fiducia, perché per l’ultima in classifica pareggiare 1-1 contro il Monopoli secondo è stato sicuramente un ottimo risultato. Ora però per i calabresi c’è la difficile trasferta al Massimino: come finirà Catania Vibonese?

PROBABILI FORMAZIONI CATANIA VIBONESE

Scopriamo quali potrebbero essere le probabili formazioni di Catania Vibonese. Per i padroni di casa si potrebbe disegnare un modulo 4-3-3 con Sala in porta e davanti a lui la difesa a quattro formata da Calapai, Monteagudo, Claiton e Pinto; a centrocampo i favoriti per giocare dal primo minuto potrebbero essere Greco, Maldonado e Rosaia; infine nel reparto offensivo Ceccarelli a destra e Russini a sinistra potrebbero essere le due ali ai fianchi Moro.

La replica della Vibonese potrebbe prevedere un modulo 3-5-2 con Mengoni in porta e davanti a lui i tre difensori Mahrous, Risaliti e Vergara; a centrocampo potrebbero agire Senesi, Basso, Tumbarello, Cattaneo e Mauceri da destra a sinistra nella linea a cinque; infine nel reparto offensivo dei calabresi potrebbero trovare spazio Spina e Sorrentino.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Catania Vibonese in base alle quote offerte dall’agenzia Eurobet. I padroni di casa partono sulla carta nettamente favoriti e il segno 1 è quotato a 1,70 mentre poi si sale a quota 3,40 in caso di pareggio (segno X) e fino a 5,00 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di vittoria degli ospiti calabresi.

