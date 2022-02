DIRETTA/ Catania Virtus Francavilla (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca!

DIRETTA CATANIA VIRTUS FRANCAVILLA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Al Massimino la diretta di Catania Virtus Francavilla (che sta per iniziare) si è disputata per sei volte col bilancio che è impietoso, sono infatti sei le vittorie degli etnei. I biancocelesti non hanno dunque mai vinto in casa di questo avversario, ma non sono mai riusciti nemmeno a pareggiare. L’ultimo precedente ci porta indietro alla scorsa stagione quando il Catania si impose per 1-0 il 13 febbraio del 2021. La gara fu decisa al minuto 76 da un calcio di rigore realizzato da Dall’Oglio alla fine di una partita piuttosto equilibrata. Sicuramente la gara più incredibile è un 3-2 del giugno 2020 per i trentaduesimi di finale dei playoff di Serie C.

Diretta/ Virtus Francavilla Avellino (risultato finale 1-0): la risolve Mastropietro!

Gli ospiti erano andati in doppio vantaggio dopo venti minuti grazie ai gol di Perez e Vazquez. Alla mezz’ora i padroni di casa accorciavano la distanza grazie a un gol di Biondi. Nella ripresa pareggiava la questione Curcio su calcio di rigore. Gli ospiti poi rimanevano in dieci contro undici per il doppio giallo preso da Vazquez. Proprio quando la gara sembrava destinata al pareggio Pinto siglava la rete del 3-2 al minuto 93. (Matteo Fantozzi) Adesso però basta numeri e parole, perché a parlare dovrà essere solamente il campo: infatti adesso Catania Virtus Francavilla finalmente comincia!

DIRETTA/ Juve Stabia Catania (risultato finale 0-2): decide la doppietta di Simonetti

DIRETTA CATANIA VIRTUS FRANCAVILLA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Catania Virtus Francavilla è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 258 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PARTITA COMBATTUTA!

Catania Virtus Francavilla, in diretta sabato 19 febbraio 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Angelo Massimino di Catania sarà una sfida valevole per la 28^ giornata del campionato di Serie C. Fase delicata quella etnea con i problemi societari che pesano sul rendimento e sulla mente dei rossoazzurri allenati da Francesco Baldini, ora chiamati a ripetere la bella prestazione di Castellammare di Stabia, uno 0-2 alle Vespe che ha stupito per la capacità di reazione messa in mostra dalla squadra.

Diretta/ Taranto Virtus Francavilla (risultato finale 0-0): derby a reti bianche

La Virtus Francavilla invece ha messo in archivio un’altra gemma della sua magnifica stagione andando a vincere contro l’Avellino secondo in classifica, 1-0 con i biancazzurri ora alle spalle solo del Catanzaro e ancora capaci di sognare di stare col fiato sul collo del Bari capolista. Nel match d’andata tra le due formazioni pari 1-1 allo stadio Giovanni Paolo II, mentre l’ultima sfida a Catania, datata 13 febbraio 2021, ha premiato gli etnei, vincenti 1-0 con una rete di Dall’Oglio.

PROBABILI FORMAZIONI CATANIA VIRTUS FRANCAVILLA

Le probabili formazioni della diretta Catania Virtus Francavilla, match che andrà in scena allo stadio Angelo Massimino di Catania. Per il Catania, Francesco Baldini schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Stancampiano; Albertini, Ercolani, Monteagudo, Ropolo; Greco, Cataldi, Provenzano; Biondi, Moro, Russini. Risponderà la Virtus Francavilla allenata da Roberto Taurino con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Nobile; Idda, Miceli, Caporale; Pierno, Toscano, Prezioso, Tchetchoua, Ingrosso; Maiorino, Perez.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Catania Virtus Francavilla, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Catania con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo del Foggia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.70.



© RIPRODUZIONE RISERVATA