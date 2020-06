Diretta Catania Virtus Francavilla/ Streaming video tv: Serie C, 1^ turno playoff

Catania Virtus Francavilla è in diretta dallo stadio Massimino, e si gioca alle ore 20:30 di martedì 30 giugno: la partita è valida per il primo turno dei playoff di Serie C 2019-2020. Il campionato della terza divisione torna dunque a farci compagnia dopo quasi quattro mesi: è stato stabilito di interrompere la stagione regolare e procedere subito agli spareggi per la promozione e la retrocessione, con alcune gare già decretate in partenza per la rinuncia di alcune società. Il Catania, vincente a Bisceglie nell’ultima giornata prima della pandemia, gioca in casa essendosi piazzato meglio nella classifica del girone C: oltre a questo vantaggio ne avrà un altro non indifferente, quello di poter pareggiare visto che siamo in gara secca, e il posizionamento in graduatoria deciderà il passaggio del turno in caso di parità (non sono previsti i tempi supplementari). Gli etnei dovranno però stare attenti alla Virtus Francavilla: una squadra che da quando ha conquistato la Serie C è riuscita a salire di colpi e non gioca i playoff per la prima volta, inoltre ha vinto qui nell’ultima sfida diretta e ha ottimi argomenti. Staremo a vedere come andranno le cose nella diretta di Catania Virtus Francavilla; aspettandone il calcio d’inizio possiamo fare qualche breve valutazione sulle scelte da parte degli allenatori, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Catania Virtus Francavilla non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: le partite di campionato e Coppa Italia Serie C sono infatti un’esclusiva del portale Sportube, che le fornisce integralmente ai propri abbonati oppure a chi decidesse di acquistare di volta in volta il singolo match. Il servizio è quello della diretta streaming video: per assistere alle immagini avrete dunque bisogno di utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI CATANIA VIRTUS FRANCAVILLA

Cristiano Lucarelli dovrebbe affrontare Catania Virtus Francavilla con il solito 4-2-3-1: trattandosi di gara secca potrebbe puntare sull’esperienza di alcuni veterani, per esempio Marchese come terzino sinistro e Biagianti al centro del campo, a prendere il posto di Salandria o Vicente. Calapai sarà il laterale basso a destra, Silvestri e Mbende la coppia centrale a protezione del portiere Furlan; Curcio il trequartista designato a supportare la prima punta che uscirà dal ballottaggio tra Beleck e Curiale, mentre sugli esterni i favoriti sembrano essere Di Molfetta e Manneh senza però dimenticarsi di Barisic e Capanni, che potrebbero avere spazio dal primo minuto. Tegola per la Virtus Francavilla, che perde Tiritiello per squalifica: nella difesa a tre c’è dunque Delvino che completa la linea insieme a Marino e Sparandeo, il portiere sarà Poluzzi con due laterali come Albertini e Gallo che alzeranno la loro posizione affiancando i centrocampisti. Di Cosmo piazzato come playmaker davanti alla difesa, mentre Risolo e Zenuni (in ballottaggio con Castorani) saranno le due mezzali; anche qui il discorso dell’esperienza potrebbe essere importante, con Baclet pronto a prendersi una maglia da titolare a scapito di Ekuban e affiancare così Federico Vazquez.



