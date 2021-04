Diretta Catania Viterbese/ Streaming video tv: Baldini vuole il 3° posto (Serie C)

DIRETTA CATANIA VITERBESE: ETNEI IN UN BUON MOMENTO

Catania Viterbese sarà diretta dal signor Marco Acanfora, e si gioca alle ore 15:00 di sabato 3 aprile: anche la Serie C 2020-2021, arrivata alla 34^ giornata, anticipa il suo programma visto che domani sarà Pasqua. Siamo qui al Massimino, dove tecnicamente gli etnei potrebbero ancora prendersi il terzo posto nel girone C; reduci da due vittorie consecutive, l’ultima sul campo della Cavese, dovrebbero però chiudere con sole vittorie e sperare che Catanzaro e Bari abbiano un calo sensibile.

DIRETTA CASERTANA PALERMO/ Video streaming tv: all'andata vinsero i rosanero

Si cercherà allora di blindare la quinta posizione o provare almeno l’assalto alla quarta, mentre la Viterbese deve recuperare 3 punti per giocare i playoff e sa bene di potercela fare, a patto però di non avere cali di concentrazione come quello che nell’ultima giornata ha portato a un pareggio interno contro il Potenza. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Catania Viterbese, mentre aspettiamo possiamo provare a leggere insieme le probabili formazioni.

Risultati Serie C, classifiche/ Così dopo i recuperi, diretta gol live score

DIRETTA CATANIA VITERBESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Catania Viterbese non sarà una di quelle che verranno trasmesse sui canali della televisione satellitare, che da questa stagione ha aperto anche al campionato di Serie C; naturalmente esiste la classica alternativa rappresentata dal portale Eleven Sports, che possiamo considerare la casa della terza divisione e che fornirà tutte le partite di campionato in diretta streaming video. Per accedere alle immagini potrete abbonarvi al servizio oppure scegliere di volta in volta di acquistare il singolo match, su cui all’inizio dell’anno sportivo è stato fissato un prezzo che non varierà salvo eccezioni.

DIRETTA/ Modena Arezzo streaming video tv: così nei precedenti

PROBABILI FORMAZIONI CATANIA VITERBESE

Francesco Baldini dispone i suoi con un 4-3-2-1: in Catania Viterbese potremmo vedere gli stessi undici che hanno vinto al Simonetta Lamberti. Se fosse così, ecco Giosa e Claiton dos Santos a protezione di Miguel Angel Martinez con due terzini come Calapai e Pinto, poi un centrocampo comandato da Maldonado con l’esperienza di Izco e gli inserimenti di Dall’Oglio a supporto sulle mezzali. Davanti, i due trequartisti sarebbero Antonio Piccolo e Russotto; si gioca un posto Reginaldo, così anche Di Piazza che contende la maglia di centravanti a Sarao. La Viterbese di Roberto Taurino agisce invece con un 4-3-3: Baschirotto e Urso i terzini, Mbende e Camilleri i centrali che si posizionano davanti al portiere Daga. In mediana potrebbero giocare Sibilia e Bezziccheri, che devono strappare un posto ad Adopo e Salandria visto che Palermo va verso la conferma; nel tridente offensivo Alessandro Rossi è in competizione sia con Simonelli che con Tounkara ed eventualmente potrebbe fare l’esterno tattico, sembra essere certo del posto Murilo andato anche a segno domenica scorsa.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Catania Viterbese abbiamo le quote ufficiali che sono state emesse, tra gli altri bookmaker, dall’agenzia Snai: andiamo subito a vedere cosa ci dicono per questa partita di Serie C. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 2,10 volte quanto puntato; il segno 2 regola il pareggio e vale 3,20 volte la vostra giocata, mentre con il segno 2 per il successo della squadra ospite la vostra vincita ammonterebbe a 3,50 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA