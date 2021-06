Diretta Catanzaro Albinoleffe/ Streaming video tv: tutto in equilibrio! (Serie C)

DIRETTA CATANZARO ALBINOLEFFE: CALABRESI FAVORITI MA…

Catanzaro Albinoleffe verrà diretta dal signor Nicolò Marini, e si gioca alle ore 17:30 di mercoledì 2 giugno presso lo stadio Ceravolo: è il ritorno dei quarti playoff di Serie C 2020-2021, una partita intrigante perché dopo il pareggio dell’andata la situazione è ancora del tutto aperta, e non sappiamo realmente chi andrà in semifinale. Sicuramente il vantaggio è dei calabresi, che avendo la testa di serie per il miglior posizionamento in classifica potranno anche pareggiare per qualificarsi, godendo del fattore campo come surplus ma d’altro canto non potendo assolutamente sottovalutare l’avversario di oggi.

L’Albinoleffe infatti ha già fatto il miracolo eliminando il Modena, ed è una squadra giovane con grande entusiasmo: avendo poco da perdere potrà giocare senza particolari pressioni, ma comunque credendo fermamente di poter centrare un altro colpo e avvicinare la promozione. Aspettando che la diretta di Catanzaro Albinoleffe si giochi, proviamo ora a valutare in che modo le due squadre potrebbero essere schierate in campo, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA CATANZARO ALBINOLEFFE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Catanzaro Albinoleffe sarà trasmessa su Sky Sport 253, e dunque è un appuntamento riservato in esclusiva, sulla televisione, agli abbonati al pacchetto Calcio del satellite; ad ogni modo c’è l’alternativa, come sappiamo, fornita dal portale Eleven OTT che fornisce tutte le partite del campionato di Serie C. La visione sarà in diretta streaming video; utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone potrete abbonarvi al servizio per la stagione oppure acquistare di volta in volta il singolo evento.

PROBABILI FORMAZIONI CATANZARO ALBINOLEFFE

È un 3-4-1-2 quello di Antonio Calabro per Catanzaro Albinoleffe: rispetto a domenica la squadra potrebbe rimanere la stessa, e allora davanti a Raffaele Di Gennaro vedremmo Pasquale Fazio, Gatti e Scognamillo schierati in linea con Pierno e Porcino un passo avanti, a fare compagnia ai due centrali di centrocampo Baldassin e Verna. Il trequartista sarà Carlini, a supporto dei due attaccanti Di Massimo e Curiale; ci prova, ma parte indietro nelle gerarchie del suo allenatore, il veterano Evacuo. Possibile stesso undici anche per Marco Zaffaroni, dunque Riva, Borghini e Mondonico a protezione del portiere Savini, e anche qui un centrocampo a quattro nel quale Canestrelli e Genevier sono in mezzo lasciando a Giorgione e Tomaselli il compito di presidiare le corsie laterali. Sulla trequarti dovremmo avere Gelli che è favorito su Gabbianelli e Petrungaro, immancabili il bomber Manconi e Cori come tandem offensivo.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Catanzaro Albinoleffe possiamo consultare le quote che sono state emesse dall’agenzia Snai: secondo questo bookmaker il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vale 1,80 volte quanto messo sul piatto, per l’eventualità del pareggio (regolata dal segno X) la vincita ammonterebbe a 3,30 volte la vostra giocata mentre il segno 2, sul quale puntare per il successo degli ospiti, porta in dote un guadagno che corrisponde a 4,50 volte l’importo che avrete scelto di investire.



