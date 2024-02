DIRETTA/ Catanzaro Ascoli (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia, via! (Serie B, 10 febbraio 2024)

DIRETTA CATANZARO ASCOLI (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Prendiamo posto a sedere perché tra qualche istante prenderà finalmente il via la diretta di Catanzaro Ascoli, dove i marchigiani si preparano per il dodicesimo confronto con il Catanzaro allo stadio “Ceravolo”. Nel contesto della Serie B, le squadre si sono già affrontate cinque volte, con due vittorie per i calabresi, un pareggio e due successi per i marchigiani. Un confronto degno di nota risale all’8 Febbraio 2005, quando l’Ascoli trionfò per 3-2 con gol di Cudini, Colacone e Fini.

DIRETTA/ Ascoli Sudtirol (risultato 1-2): succede di tutto! (Serie B, 4 febbraio 2024)

Il “Ceravolo” è lo scenario di questi emozionanti scontri, e l’ultima volta che le due squadre si sono affrontate in quel contesto fu il 18 Ottobre 2013, nell’ottava giornata del girone B di Lega Pro Prima Divisione. La partita si concluse con un pareggio 1-1, con le reti di Falzerano per l’Ascoli e Benedetti per il Catanzaro nel primo tempo. La prima grande sfida tra queste due squadre ha avuto luogo cinquanta anni fa, nella stagione 1972/73 con una vittoria dei calabresi per 3-1, mica male per un periodo storico dove le squadre pensavano più a difendere piuttosto che ad attaccare! (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta/ Spezia Catanzaro (risultato finale 1-1): super Fulignati su Jagiello! (Serie B, 3 febbraio 2024)

CATANZARO ASCOLI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

Per vedere la diretta di Catanzaro Ascoli bisognerà possedere un abbonamento alla piattaforma online di Dazn, che detiene insieme a Sky i diritti per la Serie B, quindi in caso tramite l’acquisto del pacchetto calcio si potrà gustare questo match anche dai canali dal 201 in poi di Sky.

LA PRESENTAZIONE

Scaldiamo la seggiolina dello stadio aspettando l’inizio della diretta di Catanzaro Ascoli, che andrà in onda sugli schermi oggi 10 febbraio, alle ore 16:15 e ovviamente valida per la 24ª giornata di Serie B. I padroni di casa calabresi, si presentano sul campo da gioco dopo un pareggio per 1-1 contro lo Spezia. La squadra calabrese occupa la settima posizione in classifica ed è di fatto in zona playoffs, una vittoria oggi significherebbe poter scavalcare la sesta, in base agli altri risultati.

Video/ Ascoli Como (0-2) gol e highlights: tracollo casalingo! (27 gennaio 2024)

Invece per i marchigiani questa partita arriva dopo una sconfitta per 2-1 contro il Sudtirol nello scorso turno di campionato. Attualmente al 16º posto in classifica, l’Ascoli avrebbe bisogno di una vittoria per uscire dal vortice iniziato ad inizio dicembre.

CATANZARO ASCOLI: PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo ora alle probabili formazioni della diretta di Catanzaro Ascoli, vediamo innanzitutto i padroni di casa come dovrebbero mantenere il loro consolidato 4-4-2. In mediana, Pompetti e Verna svolgeranno un compito arduo, dovendo sia filtrare il gioco per aiutare la difesa ma anche di avanzare quando necessario all’interno dell’area avversaria.

Gli ospiti bianconeri dovrebbero scendere in campo con un 3-5-2. Di Tacchio sarà il direttore d’orchestra in cabina di regia, dando le geometrie al il gioco in fase di impostazione. Mendes, posizionato come seconda punta alle spalle di Streng, avrà il compito di sfruttare gli spazi per minacciare una densità maggiore.

CATANZARO ASCOLI, LE QUOTE

Prima di immergerci nella diretta di Catanzaro Ascoli vediamo insieme le quote che accompagnano questo match sul sito di Bet365: la vittoria calabrese viene puntata a 1,8. Mentre quella dell’Ascoli a 2,4. Il pareggio contraddistinto dal segno X viene invece messo a 2,6.

© RIPRODUZIONE RISERVATA