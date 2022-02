Diretta Catanzaro Avellino/ Streaming video tv: grande sfida ad alta quota! (Serie C)

DIRETTA CATANZARO AVELLINO: BIG MATCH AL CERAVOLO!

Catanzaro Avellino, che è in diretta dallo stadio Nicola Ceravolo alle ore 17:30 di domenica 6 febbraio, è valida per la 25^ giornata nel girone C di Serie C 2021-2022: un big match, tra due squadre che l’anno scorso avevano condiviso il secondo posto alle spalle dell’irraggiungibile Ternana, ma poi avevano mancato la promozione attraverso i playoff. Ora entrambe si stanno ripetendo: meglio, ma per dettagli, l’Avellino che sta lottando per la piazza d’onore con Monopoli e Turris, continua a fare bene ma deve anche fare i conti con un Bari che, sia pure non come le fere 2020-2021, ha già allungato in maniera sensibile in vetta.

Il Catanzaro è appena più sotto; nell’ultimo turno ha battuto il Picerno in casa, confermando di aver cambiato passo da quando Vincenzo Vivarini si è seduto in panchina. Verosimilmente i giallorossi si dovranno accontentare dei playoff, ma una volta lì potranno giocarsela; vedremo intanto cosa succederà in una diretta di Catanzaro Avellino che promette spettacolo, aspettando che la partita del Ceravolo prenda il via noi possiamo fare qualche rapida considerazione sulle scelte che potrebbero essere operate dai due allenatori, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni nel big match del girone C.

DIRETTA CATANZARO AVELLINO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Catanzaro Avellino sarà trasmessa su Sky Sport 254, appuntamento quindi riservato agli abbonati al pacchetto Calcio della televisione satellitare. L’alternativa per il campionato di terza divisione, come ben sappiamo, è rappresentata da Eleven Sports: questo sito si occupa da anni di mandare in onda tutte le gare di questa categoria (compresa la Coppa Italia) e sarà dunque una visione in diretta streaming video, potendo abbonarsi al servizio per la stagione sportiva oppure decidendo di acquistare di volta in volta la singola partita.

PROBABILI FORMAZIONI CATANZARO AVELLINO

Vivarini gioca con il 3-5-2, e dunque per Catanzaro Avellino studia questa soluzione: in porta Branduani rimane favorito su Nocchi, in difesa troveranno spazio Pasquale Fazio, Luca Martinelli e Scognamillo che proteggeranno una squadra che in mezzo al campo si affiderà alla regia di Verna, con Cinelli e Nana Welbeck che sperano in una maglia sulle mezzali ma se la devono giocare con Sounas e Maldonado (e Bombagi). Bayeye e Vandeputte sono in vantaggio su Bjarki Bjarnason per le corsie; davanti, Biasci e Federico Vázquez dovrebbero essere i titolari del tandem offensivo.

Piero Braglia adotta un modulo quasi speculare a quello del collega: qui ci sarà un trequartista (Mamadou Kanoute o Mastalli) e due attaccanti che dovrebbero essere Riccardo Maniero e un Murano appena arrivato ma già incisivo, favorito su Plescia e Micovschi che può agire alle sue spalle o sull’esterno, dove però il favorito è Mignanelli. Ciancio agirà a destra, in mezzo al campo Aloi e Matera sono insidiati da Carriero e lo stesso Mastalli; in difesa ci saranno Luigi Silvestri, Dossena e Scognamiglio a protezione del portiere Francesco Forte.



