Diretta/ Catanzaro Avellino, streaming video tv: sfida Iemmello-Marconi (Serie C)

DIRETTA CATANZARO AVELLINO: CAPOLISTA SUPER FAVORITA!

Catanzaro Avellino, in diretta alle ore 17.30 di sabato 4 marzo 2023 allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro, è una gara valida per la 30° giornata del girone C di Serie C. Di fronte due tra le piazze di spicco del girone C della terza serie, in campo per obiettivi molto diversi.

Il Catanzaro è sempre più vicino all’obiettivo promozione: i giallorossi sono primi in classifica con 76 punti, frutto di ventiquattro vittorie, quattro pareggi e una sconfitta. Due successi di fila per i calabresi, l’ultimo per 1-4 sulla Juve Stabia. L’Avellino è in corsa per i playoff: biancoverdi decimi con 36 punti, messi assieme attraverso nove vittorie, nove pareggi e undici sconfitte. Tre ko di fila per gli irpini, l’ultimo per 0-1 contro la Virtus Francavilla.

CATANZARO AVELLINO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Catanzaro Avellino non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Messina Monopoli sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI CATANZARO AVELLINO

Andiamo a conoscere le probabili formazioni della diretta Catanzaro Avellino, i ballottaggi non mancano. Partiamo dai padroni di casa, in campo con il 3-5-2: Fulignati, Martinelli, Fazio, Scognamillo, Situm, Verna, Ghion, Sounas, Vandeputte, Iemmello, Biasci. Passiamo adesso alla compagine irpina, anche Rastelli opta per il 3-5-2: Pane, Moretti, Benedetti, Auriletto, Russo, D’Angelo, Casarini, Matera, Tito, Tounkara, Marconi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Catanzaro favorito sull’Avellino secondo i bookmakers. Andiamo a conoscere i dati dell’agenzia Goldbet: la vittoria del Catanzaro è a 1,29, il pareggio è a 4,70, mentre il successo dell’Avellino paga 10,00 volte la posta. Passiamo adesso alle scommesse sul numero di gol, molto equilibrate: Under 2,5 a 1,81 e Over 2,5 a 1,88. Infine Gol e No Gol rispettivamente a 2,45 e 1,48.

