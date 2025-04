DIRETTA CATANZARO BARI (RISULTATO 0-0): FASE INIZIALE DEL MATCH

In Calabria la partita tra Catanzaro e Bari è cominciata da una decina di minuti nel primo tempo ed il punteggio è di 0 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro i padroni di casa ci provano subito con un tiro deviato in corner da Pucino al 5′ e gli ospiti mancano a loro volta il bersaglio nello stesso modo con Lasagna al 7′. Ecco le formazioni ufficiali: CATANZARO (3-5-2) – Pigliacelli; Scognamillo, Brighenti, Bonini; Cassandro, Pompetti, Pagano, Petriccione, Quagliata; Pittarello, Iemmello. Allenatore: Caserta. BARI (3-5-2) – Radunovic; Pucino, Vicari, Obaretin; Favasuli, Maggiore, Benali, Maita, Dorval; Pereiro, Lasagna. Allenatore: Longo. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

CATANZARO BARI IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

La diretta Catanzaro Bari in tv sarà fruibile secondo le modalità ormai classiche in Serie B per la diretta streaming video, cioè tramite DAZN oppure LaB Channel di Amazon Prime Video.

SI GIOCA

Vediamo qualche dato sulla diretta di Catanzaro Bari prima del fischio di inizio: Il Catanzaro ha una media realizzativa di 1.32 gol segnati a partita, leggermente superiore rispetto al Bari, che si ferma a 1.06. Dal punto di vista difensivo, la squadra calabrese subisce in media 1.06 reti a gara, mentre il Bari è leggermente più solido con 0.97 gol concessi. Per quanto riguarda i risultati, il Catanzaro ha ottenuto il 32.26% di vittorie, mentre il Bari si ferma al 25.81%, segno che entrambe faticano a trovare continuità.

Tuttavia, le statistiche sulle partite con più di 1.5 gol (67.74% per il Catanzaro e 70.97% per il Bari) dimostrano che entrambe le squadre sono spesso coinvolte in match con almeno due reti. Il dato sugli Over 2.5 è più basso: 45.16% per i padroni di casa e solo 29.03% per il Bari, il che suggerisce partite generalmente chiuse. Sul piano disciplinare, il Bari ha collezionato più cartellini (92 totali, di cui 91 gialli), rispetto ai 70 del Catanzaro. Anche la media dei cartellini gialli è più alta per i pugliesi (2.94 contro 2.19), segno di un gioco più aggressivo. Ora via al commento live della diretta di Catanzaro Bari. (agg. Gianmarco Mannara)

CATANZARO BARI: PUNTI PESANTI PER I PLAYOFF

Giunti alla 32^ giornata di Serie B, è chiaro che partite fra squadre vicine in classifica assumano importanza ancora maggiore: è il caso della diretta Catanzaro Bari, che potremo seguire dalle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 6 aprile 2025. Ad oggi, i padroni di casa calabresi con 46 punti disputerebbero i playoff, dai quali sarebbero invece esclusi i pugliesi, che ne hanno 40. Facile quindi capire che nella diretta Catanzaro Bari ci sarà chi vuole consolidare le gerarchie e chi proverà a ribaltarle.

Per il Bari l’inseguimento si è complicato a causa della sconfitta contro la Carrarese domenica scorsa, d’altronde la ripartenza dopo la sosta ha portato brutte notizie anche al Catanzaro, che ha invece perso contro il Modena. Adesso quindi c’è un’occasione di riscatto per due, che sarebbe fondamentale cogliere anche per allontanare – o avvicinare – una concorrente per il medesimo obiettivo. Non serve aggiungere altro, la diretta Catanzaro Bari sarà davvero fondamentale su entrambi i fronti…

PROBABILI FORMAZIONI CATANZARO BARI

Fabio Caserta deve fare i conti con qualche giocatore acciaccato nelle probabili formazioni della diretta Catanzaro Bari, ma in linea di massima potremmo ipotizzare il modulo 3-5-2 con la spina dorsale formata dal portiere Pigliacelli e da Brighenti e Ilie, i perni rispettivamente della difesa e del centrocampo. Infine, in attacco il tandem titolare del Catanzaro potrebbe essere formato da Buso e da capitan Iemmello, in gol anche nella sconfitta di Modena.

Per il Bari di mister Moreno Longo invece il riferimento potrebbe essere un modulo 3-4-2-1, con Lasagna e Novakovich che spingono per trovare posto in attacco, entrando in concorrenza in particolare con Bonfanti, mentre Falletti e Pereiro potrebbero essere i due titolari sulla trequarti. Capitan Maita sarà il riferimento a centrocampo, Obaretin nella retroguardia a tre davanti a Radunovic.

CALABRESI FAVORITI: PRONOSTICO E QUOTE

Padroni di casa favoriti ma con differenze non così nette: così appare il pronostico sulla diretta Catanzaro Bari secondo le quote Snai. Il segno 1 per i calabresi è a 2,25, poi abbiamo il pareggio quotato a 3,05, con una piccola differenza rispetto al segno 2 che varrebbe invece 3,20 volte la posta.