Diretta Catanzaro Bisceglie/ Streaming video tv: Calabro vuole il 3° posto (Serie C)

DIRETTA CATANZARO BISCEGLIE: GIALLOROSSI NETTAMENTE FAVORITI

Catanzaro Bisceglie, che sarà diretta dal signor Emanuele Frascaro, va in scena alle ore 17:30 di sabato 3 aprile: siamo nella 34^ giornata del campionato di Serie C 2020-2021, e per i giallorossi questo appuntamento del Ceravolo è l’occasione di ripartire dopo il pareggio sul campo della Turris. Un 1-1 che ha deluso, perché appena prima era stato battuto il Bari con tanto di sorpasso in classifica; la squadra calabrese non dovrebbe scendere oltre il quarto posto in classifica ma la possibilità di prendersi la terza piazza stuzzica, anche per il forte messaggio che deriverebbe dall’aver messo alle spalle una corazzata.

L’orizzonte del Bisceglie è ovviamente segnato: i pugliesi, caduti in casa contro la Ternana e in crisi da tempo, giocheranno i playout e resta solo da definire quale sarà l’avversaria, si cercherà di non far entrare la Cavese nel quadro ma comunque per i nerazzurri è chiaro che già ora sia iniziata la preparazione a uno spareggio che andrà affrontato nel migliore dei modi. Aspettando di scoprire cosa succederà nella diretta di Catanzaro Bisceglie, proviamo a valutare le scelte che verranno operate dai due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA CATANZARO BISCEGLIE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Catanzaro Bisceglie è una di quelle che per questa giornata di Serie C saranno trasmesse sulla televisione satellitare, e dunque i suoi clienti potranno rivolgersi a Sky Sport 257; naturalmente esiste la classica alternativa rappresentata dal portale Eleven Sports, che possiamo considerare la casa della terza divisione e che fornirà tutte le partite di campionato in diretta streaming video. Per accedere alle immagini potrete abbonarvi al servizio oppure scegliere di volta in volta di acquistare il singolo match, su cui all’inizio dell’anno sportivo è stato fissato un prezzo che non varierà salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI CATANZARO BISCEGLIE

Pasquale Fazio dovrà saltare Catanzaro Bisceglie, dunque Antonio Calabro manderà in campo Riccardi (o Riccardo Gatti) a completare la difesa con gli esperti Luca Martinelli e Scognamillo, a protezione del portiere Raffaele Di Gennaro. Casoli e Porcino possono tornare titolari sulle corsie laterali, in mezzo invece Risolo e Verna sono nettamente in vantaggio sulla concorrenza; per l’attacco, Carlini agirà da trequartista mentre Jefferson e Evacuo cercano spazio per il tandem offensivo, dove però Di Massimo e Curiale restano favoriti. Per il Bisceglie di Aldo Papagni sarà un 3-4-1-2: dovrebbe tornare Cittadino in mezzo al campo, prendendo il posto di Vincenzo Vitale per fare coppia con Romizi, con Mansour che invece sarà più avanti e due laterali di centrocampo in Priola e Giron. In difesa Vona, Altobello e De Marino proteggeranno il portiere Spurio, davanti invece Makota e Rocco sembrano essere in vantaggio sulla concorrenza di Cecconi.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Catanzaro Bisceglie abbiamo le quote ufficiali che sono state emesse, tra gli altri bookmaker, dall’agenzia Snai: andiamo subito a vedere cosa ci dicono per questa partita di Serie C. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 1,50 volte quanto puntato; il segno 2 regola il pareggio e vale 4,00 volte la vostra giocata, mentre con il segno 2 per il successo della squadra ospite la vostra vincita ammonterebbe a 6,25 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto.



