DIRETTA CATANZARO BRESCIA, I GIALLOROSSI FATICANO A IMPORSI

Allo Stadio Nicola Ceravolo domenica 8 dicembre, alle ore 15:00, si terrà la diretta Catanzaro Brescia. Questa gara si disputa per la sedicesima giornata di Serie B 2024/2025. Agli ordini dell’arbitro Mario Perri di Roma 1 si affrontano due compagini reduci da almeno due pareggi consecutivi. Gli ospiti infatti non sono più stati in grado di tornare al successo dalla vittoria ottenuta sul campo della Sampdoria e non vogliono cedere l’ottava posizione alle inseguitrici come la Juve Stabia.

Se da un lato i lombardi potrebbero perdere, almeno momentaneamente, il proprio piazzamento in zona playoff, dall’altra i calabresi sembrano essere abbonati al pareggio avendone collezionati addirittura quattordicini. La classifica rimane ancora molto corta pure in questo weekend ma la zona retrocessione, distante solo un punto, rimane un rischio concreto dato che i giallorossi si trovano ora in undicesima posizione con diciassette punti, gli stessi della Samdporia situata alle loro spalle. Le Aquile hanno dunque bisogno di spiccare il volo per allontanare ogni preoccupazione.

CATANZARO BRESCIA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Catanzaro Brescia, come ogni partita di Serie B 2024/2024, sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Dazn. Per vederla occorre essere abbonati per poi collegarsi al browser sul pc o dall’applicazion su smart phone, tablet e console.

PROBABILI FORMAZIONI CATANZARO BRESCIA

Nelle probabili formazioni della diretta Catanzaro Brescia possiamo cercare di evidenziare le scelte che compiranno i due tecnici per i giocatori da schierare in avvio. Mister Caserta dovrebbe, salvo sorprese, scegliere il 3-5-2 con Pigliacelli, Brighenti, Scognamillo, Bonini, Seck, Koutsoupias, Ceresoli, Pontisso, Volpe, Biasci e Iemmello.

Si va invece verso il 4-3-1-2 come modulo da impiegare per mister Rolando Maran selezionado quindi il portiere Lezzerini, i difensori Dickmann, Cistana, Adorni e Jallow, i centrocampisti Bisoli, Paghera, Besaggio con il trequartista Galazzi ed infine gli attaccanti Borrelli e Juric.

DIRETTA CATANZARO BRESCIA, LE QUOTE

I probabili vincitori della diretta Catanzaro Brescia dovrebbero essere i padroni di casa a giudicare dalle quote offerte dai bookmakers come Snai, che offre appena il 2.10 per l’1. Il pronostico che emerge per l’esito finale di questa gara non è dunque dei più positivi per le Rondinelle, le quali avrebbero più o meno le stess possibilità di successo rispetto a quelle concernenti il pareggio: il 2 è fissato a 3.50 mentre l’x a solo 3.25.