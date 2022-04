Diretta/ Catanzaro Campobasso streaming video tv: per il secondo posto (Serie C)

DIRETTA CATANZARO CAMPOBASSO: OSPITI SALVI!

Catanzaro Campobasso, in diretta sabato 16 aprile 2022 alle ore 17.30 presso lo stadio Nuovo Romagnoli di Campobasso sarà una sfida valida per la 37^ giornata del campionato di Serie C. Match che vale solo per i calabresi, che cercano una vittoria per provare a soffiare in extremis la seconda piazza al Palermo: volata che coinvolge anche l’Avellino, l’ultimo 2-6 a Foggia segnato soprattutto dalla tentata aggressione a Iemmello ha comunque dimostrato che il Catanzaro vuole chiudere alla grande la regular season.

E’ già sicuro della salvezza il Campobasso dopo l’ultimo poker inflitto alla Vibonese. I molisani tornavano praticamente dopo trent’anni sul terzo gradino del calcio nazionale e hanno ottenuto una salvezza abbastanza tranquilla, pur tra un po’ di alti e bassi. All’andata Catanzaro corsaro in Molise con il punteggio di 1-2, l’11 marzo 2012 l’ultimo precedente di campionato a Catanzaro con i calabresi vincenti anche in quell’occasione per 2-1.

DIRETTA CATANZARO CAMPOBASSO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Catanzaro Campobasso è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 253 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI CATANZARO CAMPOBASSO

Le probabili formazioni della diretta Catanzaro Campobasso, match che andrà in scena allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro. Per il Catanzaro, Vincenzo Vivarini schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Branduani; Gatti, Fazio, Scognamillo; Bayeye, Verna, Sounas, Cinelli, Vandeputte; Vazquez, Biasci. Risponderà il Campobasso allenato da Mirko Cudini con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Raccichini; Sbardella, Magri, Menna, Pace; Bontà, Persia, Tenkorang; Liguori, Rossetti, Candellori.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Catanzaro Campobasso, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Catanzaro con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.25, mentre l’eventuale successo del Campobasso, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 6.50.











