Presentazione della diretta Catanzaro Carrarese, analisi delle squadre, dove vedere la partita, probabili formazioni, quote e pronostico finale

Diretta Catanzaro Carrarese, giallazzurri a caccia della vetta

Lo Stadio Nicola Ceravolo accoglierà la diretta Catanzaro Carrarese valida per la terza giornata di Serie B che nelle prime due uscite ha regalato qualche sorpresa in termini di risultati con alcune delle migliori squadre dello scorso anno che hanno iniziato con qualche difficoltà e una testa della classifica ancora molto compatta con otto squadre a pari punti.

Sono proprio i giallorossi che stanno deludendo e dopo il sesto posto dello scorso anno, con il cambio di tecnico hanno ottenuto solo due pareggi in altrettante partite, l’ultimo dei quali uno 0-0 in casa dello Spezia, per i toscani invece la stagione è iniziata meglio e ora si trovano nel gruppo di testa con 4 punti, l’ultimo dei quali ottenuto con un pareggio casalingo 0-0 contro il Padova.

Diretta Catanzaro Carrarese, dove vedere la partita in streaming video e tv

Alle 17.15 scenderà in campo la diretta Catanzaro Carrarese che anche per questa stagione potrà essere seguita dagli interessati grazie a Dazn e ai suoi abbonamenti Start, Standard, Plus e Goal Pass in streaming sul sito o sull’applicazione apposita. Da quest’anno però le gare del campionato potranno essere viste anche grazie a LAB Channel, il canale ufficiale della Serie B che permette di vedere tutte le partite e gli highlights con un abbonamento tramite Amazon Prime Video o OneFootball.

Catanzaro Carrarese, probabili formazioni

Per la diretta Catanzaro Carrarese i giallorossi di Alberto Aquilani dovrebbero apportare qualche modifica rispetto alle formazioni viste nelle prime due giornate mentre per i toscani Antonio Calabro manterrà il più possibile in campo i suoi uomini più fidati. Per i padroni di casa quindi dovremmo vedere un 4-2-3-1 con Pigliacelli in porta, Verrengia, Antonini, Di Chiara e Frosinini in difesa, Pontisso e Rispoli in mediana, Nuamah, Oudin e D’Alessandro sulla trequarti e Iemmello in attacco, mentre gli ospiti si disporranno con il loro 5-3-2 con Bleve come portiere, Cicconi, Imperiale, Illanes, Ruggeri e Zanon in difesa, Melegoni, Zuelli e Bozhanaj a centrocampo, Finotto e Torregrossa in attacco.

Diretta Catanzaro Carrarese, quote e pronostico finale

Nonostante l’inizio difficile però per la diretta Catanzaro Carrarese vede come favorito alla vittoria finale la squadra giallorossa che infatti anche per i siti di scommesse come Sisal è seguita da quote minori, la vittoria dei padroni di casa è data a 2.30 mentre un punto in più ottiene la vittoria dei toscani che è fissata a 3.30, per il pareggio invece i valori scendono arrivando ad un 2.85. I calabresi poi hanno mostrato un’ottima organizzazione difensiva che gli ha permesso di subire solo 1 gol e per questo potrebbe essere difficile per i giallazzurri replicare ad un possibile vantaggio avversario.