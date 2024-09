La diretta Catanzaro Carrarese (fischio d’inizio alle 20.45) mette a confronto due formazioni che vorrebbero stupire in questa nuova Serie B. Dopo aver lottato per la promozione nella scorsa stagione, il Catanzaro ha cambiato molto ed è partito con due pareggi per poi incappare in una sconfitta in casa del Cesena nel turno infrasettimanale, con i calabresi che sono dunque ancora a caccia della prima vittoria nella nuova stagione.

DIRETTA/ Carrarese Sudtirol (risultato finale 2-0): la chiude Finotto (Serie B, oggi 27 agosto 2024)

Prima vittoria che è invece arrivata per la Carrarese, al ritorno in B praticamente dopo settant’anni. Rocambolesche le prime due sconfitte contro Cesena e Cremonese, contro il Sudtirol è arrivato invece il primo successo, un 2-0 che ha dimostrato come i marmiferi, una volta assestati nella nuova realtà, potranno dare filo da torcere a molte blasonate formazioni.

DIRETTA/ Catanzaro Juve Stabia (risultato finale 0-0): reti bianche! (Serie B, 25 agosto 2024)

DIRETTA CATANZARO CARRARESE: COME VEDERE LA PARTITA IN STREAMING VIDEO E TV

Come tutte le gare della Serie B 2024/2025, anche la partita tra Catanzaro e Carrarese sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. In alternativa, vi offriamo la nostra diretta testuale, che vi terrà aggiornati costantemente sull’andamento del match e vi racconterà le azioni salienti.

CATANZARO CARRARESE: LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Catanzaro Carrarese vedono i due allenatori orientarsi verso le seguenti scelte. Modulo 3-5-2 per il Catanzaro, difesa con Scognamillo, Antonini Lui e Bonini mentre gli esterni di fascia saranno Cassandro e Ceresoli, davanti all’estremo difensore Pigliacelli. A centrocampo agiranno Pompetti, Pagano e Petriccione, tandem offensivo composto da Pittarello e Iemmello. Risponderà la Carrarese con un 3-4-2-1, Bleve in porta e una difesa a tre formata da Coppolaro, Imperiale e Oliana. A centrocampo Giovane e Schiavi con Zanon e Cicconi esterni di fascia, Capello e Panico supporteranno sul fronte offensivo il centravanti Finotto.

Diretta/ Cremonese Carrarese (risultato finale 1-0): Vazquez su rigore! (Serie B, 24 agosto 2024)

CATANZARO CARRARESE: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a scoprire quali sono le quote relative al match del “Ceravolo” per chi vorrà scommettere sulla diretta Catanzaro Carrarese. La quota per l’affermazione interna viene proposta a 2.05, la quota per il pareggio è proposta a 3.10 mentre l’eventuale vittoria esterna pagherebbe 3.90 volte la posta scommessa.