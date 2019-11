Diretta Catanzaro Catania/ Streaming video tv: big match al Ceravolo (Serie C)

Catanzaro Catania, partita diretta dal signor Matteo Gualtieri, si gioca alle ore 20:45 di domenica 17 novembre ed è un posticipo nella quindicesima giornata del girone C, per il campionato di Serie C 2019-2020. Sulla carta al Ceravolo si affrontano due delle squadre più competitive del torneo, che hanno iniziato questa stagione con propositi di promozione e volendo ripetere quanto fatto l’anno scorso. In realtà i risultati non sono stati entusiasmanti fino a qui: i calabresi hanno addirittura esonerato Gaetano Auteri chiamando Gianluca Grassadonia, che domenica scorsa ha pareggiato a Cava De’ Tirreni non riuscendo a riprendere la marcia. Il Catania ha un punto in meno, in questo momento giocherebbe i playoff ma solo come decima forza del girone; la vittoria interna sulla Sicula Leonzio ha comunque dato un po’ di fiducia alla squadra che adesso vuole centrare un importante risultato fuori casa per confermarsi. Andiamo a vedere quindi in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, leggendo le probabili formazioni mentre aspettiamo che la diretta di Catanzaro Catania prenda il via.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Catanzaro Catania non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione, ma come sempre l’appuntamento con le partite della Serie C è sulla piattaforma Eleven Sports: la sfida di campionato, di conseguenza, potrà essere seguita in diretta streaming video utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. All servizio è possibile abbonarsi per la stagione oppure di volta in volta acquistare il singolo evento, ad un prezzo precedentemente fissato.

PROBABILI FORMAZIONI CATANZARO CATANIA

Catanzaro Catania sarà giocata dai giallorossi con il 3-5-2: rispetto a domenica potrebbero tornare titolari Fischnaller, eventualmente schierato in attacco al fianco di Nicastro o Mamadou Kanouté, e Maita che a centrocampo può prendere il posto di Risolo o Casoli. Lo stesso Nicastro potrebbe scalare a destra sulla linea mediana, con Statella che si sposterebbe sull’altra corsia al posto di Favalli; Tascone sarà confermato in mezzo al campo mentre in difesa avremo Signorini, Luca Martinelli e Pinna a protezione del portiere Di Gennaro. Cristiano Lucarelli, tornato qui a fine ottobre, utilizza un modulo speculare ma sarà senza Dall’Oglio; sarà Bucolo a giocare sulla mezzala destra con Lodi davanti alla difesa, a dividersi i compiti di regia con Giuseppe Rizzo. I due esterni di centrocampo ancora una volta dovrebbero essere Calapai e Pinto; Mazzarani potrebbe comunque essere titolare, magari anche davanti sostituendo uno tra Curiale e Di Piazza. Andrea Esposito comanda la difesa nella quale potrebbe essere confermato Biagianti (in alternativa il capitano andrà a centrocampo con Marchese dietro), a completare la linea sarà Tommaso Silvestri mentre in porta andrà Furlan.

QUOTE E PRONOSTICO

Sono i calabresi a partire con i favori del pronostico in Catanzaro Catania: l’agenzia di scommesse Snai infatti valuta 2,10 volte la somma messa sul piatto il segno 1, da giocare per la vittoria dei calabresi. Il pareggio è come sempre identificato dal segno X e vi permetterebbe di guadagnare una cifra pari a 3,15 volte quanto puntato, mentre con il successo esterno degli etnei (segno 2) il valore della vincita sarebbe di 3,40 volte la cifra giocata con questo bookmaker.



