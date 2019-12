Diretta Catanzaro Catania/ Streaming video tv: quarti di Coppa Italia Serie C

Catanzaro Catania sarà diretta dal signor Gianpiero Miele, ed è una delle sfide che compongono il palinsesto dei quarti di finale della Coppa Italia di Serie C 2019-2020, in programma alle ore 17.30 di mercoledì 18 dicembre presso lo stadio “Nicola Ceravolo” di Catanzaro. Una gara fondamentale per il prosieguo stagionale delle due compagini, soprattutto sotto il profilo psicologico: entrambe, infatti, in campionato sono in zona play-off (sesto il Catanzaro a quota 29 punti, settimo il Catania a quota 28), ma nelle ultime cinque partite hanno centrato appena due vittorie, perdendo progressivamente contatto dalle posizioni di vertice. Per quanto concerne il loro percorso nella competizione, i padroni di casa hanno superato ai sedicesimi di finale il Monopoli per due reti a zero e agli ottavi la Casertana con il medesimo punteggio. Gli etnei, dal canto loro, hanno eliminato la Sicula Leonzio ai sedicesimi (1-0) e il Potenza agli ottavi (1-2). Nell’unico confronto diretto di questa stagione fra le due squadre, i calabresi si sono imposti tra le mura amiche con un netto 3-0 ai danni dei siciliani. Curiosità: Catania-Catanzaro fu uno dei match dei sedicesimi di finale della scorsa edizione della Coppa Italia di Serie C, terminato 1-2 in favore degli ospiti.

Per seguire in diretta tv Catanzaro Catania mercoledì 18 dicembre 2019, non sarà possibile collegarsi sui canali in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. La trasmissione della partita sarà garantita da Eleven Sports, come del resto accade per tutte le gare di campionato e di Coppa Italia di Serie C. La visione dell’incontro in diretta streaming video attraverso il sito dell’emittente o mediante la sua app ufficiale sarà riservata agli abbonati.

Proviamo ora a ipotizzare le probabili formazioni di Catanzaro Catania, un incontro che, come ampiamente anticipato, sarà caratterizzato dall’importanza della competizione e dalla posta in palio (un biglietto per le semifinali contro la Ternana). Non è esclusa, comunque, l’applicazione del turnover da parte dei due allenatori, per consentire alle seconde linee di riassaporare il campo. Il Catanzaro dovrebbe adottare il 3-4-1-2. Tra i pali dovrebbe trovare spazio Adamonis, protetto da Martinelli, Riggio e Signorini. A comporre la cerniera di centrocampo ci saranno Nicoletti, Urso, Maita e Casoli (in vantaggio su De Risio), con Giannone, numero 10 dei calabresi, a giostrare sulla trequarti alle spalle delle punte Kanoute (in ballottaggio con Bianchimano) e Fischnaller. Probabile rimescolamento delle carte anche per il Catania, che nel suo 4-3-3 dovrebbe dare fiducia all’estremo difensore Martinez, con Calapai, Noce, Silvestri e Marchese a comporre la linea di difesa. In mediana spazio a Biondi, Bucolo e Rizzo. Tridente offensivo con Barisic (favorito su Mazzarani), Di Piazza e Di Molfetta.



