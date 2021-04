Diretta Catanzaro Catania/ Streaming video tv: scontro playoff (Serie C)

DIRETTA CATANZARO CATANIA: SFIDA AD ALTA TENSIONE!

Catanzaro Catania, in diretta dallo stadio Nicola Ceravolo della città calabrese, si gioca alle ore 12.30 di oggi, domenica 18 ottobre 2021: sarà dunque uno stuzzicante lunch match per la trentaseiesima giornata del girone C del campionato di Serie C, tra due formazioni di grande blasone.

Diretta/ Vibonese Avellino (risultato finale 2-0) video tv: Tumbarello allo scadere

Al di là dell’aspetto storico, possiamo notare che la diretta di Catanzaro Catania vedrà i padroni di casa tornare in campo dopo i tanti casi Covid che hanno portato al rinvio della partita di settimana scorsa, dunque il Catanzaro non gioca dal successo per 1-0 contro il Bisceglie nel sabato di Pasqua, che aveva collocato i calabresi a quota 58 punti in classifica. Poco dietro c’è il Catania, che di punti in classifica ne ha 55 a causa di un -2 di penalizzazione ma che sul campo sarebbe ad una sola lunghezza dal Catanzaro ed inoltre arriva da un roboante 5-2 inflitto al Potenza, a dimostrazione che i siciliani sono sicuramente in forma. Le premesse sembrano migliori per gli ospiti, ma che cosa succederà oggi in Catanzaro Catania?

Diretta/ Ravenna Perugia (risultato finale 0-3) video tv: tripletta umbra!

DIRETTA CATANZARO CATANIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Il principale riferimento per la diretta di Catanzaro Catania sarà come sempre quello di Eleven Sports, la piattaforma digitale che trasmette in diretta streaming video tutte le partite del campionato di Serie C, su abbonamento oppure acquistando il signolo evento. Ricordiamo poi che ad ogni giornata c’è anche la diretta tv in pay-per-view Sky di una selezione di partite del campionato di Serie C.

PROBABILI FORMAZIONI CATANZARO CATANIA

Presentando le probabili formazioni di Catanzaro Catania, dobbiamo dire che per i padroni di casa molto dipenderà dalle condizioni di forma di tanti reduci dal Covid – teniamo conto che già due settimane fa contro il Bisceglie il Catanzaro giocò nonostante avesse 12 positivi tra calciatori e staff. Situazione per nulla ideale per affrontare un Catania che, pur privo oggi dello squalificato Welbeck, sta sicuramente bene. Gli ospiti di mister Francesco Baldini potrebbero scendere in campo con un 4-3-3 che potrebbe vedere titolari Martinez in porta; Calapai, Giosa, Dos Santos e Pinto nella difesa a quattro davanti a lui; Maldonado, Rosaia e Dall’Oglio nel terzetto di centrocampo ed infine in attacco i possibili titolari dovrebbero essere Russotto, Di Piazza e Golfo per i siciliani.

Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol: il Perugia balza in vetta!

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico di Catanzaro Catania in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa sono leggermente favoriti e il segno 1 è quotato a 2,55, mentre poi si sale a quota 3,00 in caso di segno X per il pareggio e si riscende a 2,85 volta la posta in palio sul segno 2 in caso di un colpaccio esterno del Catania.



© RIPRODUZIONE RISERVATA