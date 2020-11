Diretta Catanzaro Cavese/ Streaming video tv: esito scontato al Ceravolo? (Serie C)

DIRETTA CATANZARO CAVESE: ESORDIO PER VINCENZO MAIURI

Catanzaro Cavese, partita che sarà diretta dal signor Antonino Costanza, si gioca alle ore 15:00 di domenica 22 novembre: siamo nella 12^ giornata del campionato di Serie C 2020-2021, e per il girone C questa sfida del Nicola Ceravolo sembra essere scontata. Vero che i calabresi sono reduci dal pareggio di Francavilla Fontana, ma stanno disputando un buon campionato: lontani 11 punti dalla Ternana, devono questo distacco al grande passo delle fere piuttosto che ai loro limiti, perché Antonio Calabro ha in mano una squadra capace di volare subito alla fase nazionale dei playoff ed eventualmente giocarsi la promozione. La Cavese invece non decolla, ed entra in questa giornata con l’ultimo posto in classifica: nell’ultimo turno ha perso in casa contro il Foggia, e adesso la situazione comincia davvero a essere complicata. Aspettiamo allora che la diretta di Catanzaro Cavese prenda il via; nel frattempo possiamo fare una valutazione su quelle che saranno le scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

CATANZARO CAVESE IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sappiamo che la diretta tv di Catanzaro Cavese non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: l’appuntamento con questa partita di Serie C, così come per tutte le altre del campionato, è con il portale Eleven Sports che da qualche anno trasmette in esclusiva l’intero programma della terza divisione (posticipo escluso). Per usufruire del servizio di diretta streaming video bisognerà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone; ci si potrà abbonare per la stagione oppure acquistare il singolo evento, ad un prezzo precedentemente fissato.

PROBABILI FORMAZIONI CATANZARO CAVESE

Il 3-5-2 di Calabro per Catanzaro Cavese prevede una difesa comandata dagli esperti Pasquale Fazio e Luca Martinelli, completata poi dal portiere Branduani e dal terzo centrale che sarà Davide Riccardi; Casoli e Contessa potrebbero essere confermati sulle fasce laterali, in mezzo cerca spazio Altobelli ma i favoriti restano Risolo, Carlini e Verna che formano una mediana davvero completa e di qualità. A cambiare potrebbe allora essere il reparto avanzato: Di Massimo e Curiale devono guardarsi dalla validissima concorrenza di Evacuo e Di Piazza, che oggi potrebbero avere la meglio. Senza troppe certezze la Cavese, che dopo il ko di domenica ha esonerato Michele Facciolo: Vincenzo Maiuri ne prende il posto e potrebbe confermare il 4-3-3 con Stefano Russo tra i pali, protetto da Matino con Tazza a destra e Semeraro a sinistra. Favasuli resta il principale riferimento in mezzo al campo; con lui potrebbero esserci Pompetti e Cuccurullo in luogo di Gianluca Esposito, da valutare anche il tridente con De Paoli e Riccardo Forte che si candidano al pari di Russotto, Vivacqua e Zedadka, ma Montaperto, Senesi e Onisa possono ancora essere titolari.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo infine a dare uno sguardo a quello che l’agenzia Snai ha previsto per Catanzaro Cavese: leggendo le quote scopriamo che il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa corrisponde a 1,65 volte quanto messo sul piatto, per contro il segno 2 che regola il successo esterno vi farebbe guadagnare 5,00 volte l’importo investito. Il pareggio, come sempre identificato dal segno X, ha un valore che ammonta a 3,70 volte la giocata con questo bookmaker.



