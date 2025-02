DIRETTA CATANZARO CESENA, LA PROMOZIONE E’ ANCORA UN SOGNO POSSIBILE

Battaglia valida per i playoff la diretta Catanzaro Cesena di sabato 1 febbraio 2025. Allo Stadio Nicola Ceravolo ci si aspetta un duello interessante con i giallorossi che tenteranno di difendere il proprio piazzamento, provando anzi a migliorare il sesto posto attualmente occupato con trentadue punti avendo la chance di scavalcare la Juve Stabia distante appena una lunghezza. Non sarà però certo una passeggiata ripetere il successo ottenuto nello scorso weekend in trasferta contro il Brescia visto l’avversario di questo turno.

I bianconeri non se la passano infatti poi così male in nona posizione con trenta punti, esattamente come il Bari ed il Palermo che guidano il terzetto. Pur venendo dal pareggio casalingo maturato contro il Bari, gli emiliani sono comunque in serie positiva dall’inizio dell’anno solare e vogliono proseguire questo cammino senza incappare in una sconfitta a breve cercando anzi di ritagliarsi un posto in graduatoria per tentare di raggiungere la promozione in Serie A.

LA DIRETTA CATANZARO CESENA: INFO STREAMING, VIDEO E TV

La diretta Catanzaro Cesena alle ore 15:00 sarà visibile, per chi non potesse andare al Ceravolo, sulla piattaforma DAZN. Gli appassionati potranno quindi seguire la gara in streaming se avranno sottoscritto l’abbonamento al servizio in streaming.

FORMAZIONI CATANZARO CESENA, LE SCELTE DEI MISTER

Possibile il riutilizzo del solito schieramento tattico con Pigliacelli, Brighenti, Antonini, Bonini, Cassandro, Pontisso, Petriccione, Coulibaly, Quagliata, Iemmello e Biasci se consideriamo l’undici di partenza per le Aquile di mister Caserta tramite le probabili formazioni della diretta Catanzaro Cesena. Pure mister Mignani per i suoi ospiti potrebbe scegliere di nuovo il modulo 3-4-2-1 con Klinsmann, Ciofi, Prestia, Mangraviti, Adamo, Francesconi, Calò, Donnarumma, Tavsan, Antonucci e Shpendi.

QUOTE CATANZARO CESENA, SU CHI PUNTARE?

Si preannuncia una gara molto tirata a giudicare dalle quote in palio per la diretta Catanzaro Cesena. Bookmakers del calibro di Snai pagano l’1, ovvero il Catanzaro, a 2.55 mentre il 2, e quindi la vittoria bianconera è fissato ad un non così distante 2.75. Il pareggio rappresenta al momento invece l’opzione meno probabile a 3.10.