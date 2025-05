DIRETTA CATANZARO CESENA (RISULTATO FINALE 1-0): CALABRESI IN SEMIFINALE Dopo il gol subito, ovviamente, il Cesenza si riserva nella metà campo del Catanzaro per cercare di riportare il risultato in parità. Ma la squadra calabrese riesce a difendersi bene, non concendo praticamente nulla ai propri avversari. Dopo la classica girandola di sostituzioni del secondo tempo, dunque, bisogna segnalare un tiro di Tavsan: palla sopra la traversa. DIRETTA/ Cesena Inter Primavera (risultato finale 0-2): vittoria nerazzurra! (16 maggio 2025) Il Cesena continua ad attaccare, ma il cross di Ciofi, dopo il velo di La Gumina, non trova nessun compagno pronto ad impattare con il pallone. La gara si conclude con due occasioni per i romagnoli. La prima ci vuole l’intervento di Pigliacelli sul tiro di Tavsan. Mentre nel corner successivo, di fatto, il colpo di testa di Calò termina alto (Agg.WIlliam Scuotto). DIRETTA/ Mantova Catanzaro (risultato finale 0-0): lombardi salvi (Serie B, 13 maggio 2025) DIRETTA CATANZARO CESENA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA? E’ possibile seguire la diretta Catanzaro Cesena senza prendere un biglietto per questa partita se si è abbonati a DAZN. La piattaforma a pagamento continuerà a proporre anche i playoff in streaming proprio come accaduto pure durante la stagione regolare. Iscrivetevi per vedere il match sull’applicazione o dal sito web. DIRETTA CATANZARO CESENA (RISULTATO 1-0): GOL DI IEMMMELLO

Dopo una fase di studio, fatto, a provarci è il Cesena con Adamo: palla sul fondo. Qualche minuto dopo a provarci è ancora il team romagnolo con un tiro-cross: Pigliacelli riesce a deviare. La squadra ospite, di fatto, continua ad attaccare e si rende pericolosa con Sphpendi, ma il direttore di gara ferma tutto per un fallo precedente.

Diretta/ Modena Cesena (risultato finale 0-1): romagnoli ai play-off (Serie B, 13 maggio 2025)

Il seconto tempo, invece, inizia con un calcio di rigore per il Cesena concesso per il fallo di Pompetti su Bastoni: dagli undici metri si presenta Shpendi che, però, si fa respingere da Pigliacelli che si ripete anche sulla ribattuta di Saric. Dopo il grande spavento, il Catanzaro passa in vantaggio quattro minuti dopo con il solito Iemmello (Agg.William Scuotto).

DIRETTA CATANZARO CESENA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Per presentare la diretta Catanzaro Cesena, ci sembra giusto analizzare le due partite disputate in stagione regolare, che hanno sancito il dominio del fattore campo – aspetto che oggi farebbe sorridere i calabresi. La partita d’andata fu giocata mercoledì 28 agosto 2024 in occasione della terza giornata: si era a Cesena e i padroni di casa romagnoli vinsero per 2-0, grazie ai gol segnati da Kargbo e Adamo.

La rivincita del Catanzaro è arrivata nell’incontro di ritorno allo stadio Ceravolo, sabato 1° febbraio scorso: i padroni di casa calabresi infatti si erano imposti quel giorno per 4-2, con i gol segnati da Bonini, Iemmello e Cassandro più l’autorete di Pieraccini, mentre per il Cesena risultarono inutili il gol segnato da Antonucci e un’altra autorete, in quel caso di Scognamillo. Le emozioni sono quindi state abbondanti, chissà se sarà lo stesso anche oggi pomeriggio nella sfida secca per i playoff della Serie B: via alla diretta Catanzaro Cesena! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA CATANZARO CESENA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

E’ possibile seguire la diretta Catanzaro Cesena senza prendere un biglietto per questa partita se si è abbonati a DAZN. La piattaforma a pagamento continuerà a proporre anche i playoff in streaming proprio come accaduto pure durante la stagione regolare. Iscrivetevi per vedere il match sull’applicazione o dal sito web.

LA SESTA CONTRO LA SETTIMA

Cominciata sabato 17 maggio 2025 alle ore 17:15 la diretta Catanzaro Cesena. Presso lo Stadio Nicola Ceravolo i giallorossi si preparano ad affrontare i bianconeri in quello che è uno scontro diretto per questo primo turno dei playoff di Serie B. I padroni di casa hanno concluso l’annata calcistica al sesto posto mentre gli ospiti hanno terminato in settimana posizione sebbene entrambe le compagini abbiano comunque guadagnato cinquantatre punti ciascuna dall’inizio della stagione.

I calabresi, nell’ultimo turno di campionato, hanno pareggiato senza segnare contro il Mantova che ha così ottenuto la salvezza evitando la retrocessione in Serie C. I romagnoli sono stati invece capaci di sconfiggere il Modena di misura ed in trasferta facendo loro il derby regionale. Il fattore campo potrebbe essere determinante per decidere chi tra questa due formazioni passera il turno e si qualificherà alle semifinali ricordando che al Catanzaro basterebbe anche pareggiare entro i tempi supplementari.

CATANZARO CESENA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Nelle probabili formazioni della diretta Catanzaro Cesena possiamo evidenziare la scelta di impiegare lo stesso tipo di modulo da parte di entrambi gli allenatori delle due compagini impegnate in campo quest’oggi. Il 3-5-2 con Pigliacelli, Brighenti, Antonini, Scognamillo, Cassandro, Pontisso, Pompetti, Ilie, Quagliata, Biasci e Iemmello sarà dunque lo schieramento impostato da Fabio Caserta per i giallorossi in avvio di gara. Analogamente mister Michele Mignani dovrebbe optare per il 3-5-2 con Klinsmann, Ciofi, Prestia, Mangraviti, Ceesay, Francesconi, Saric, Celia, Calò, Antonucci e Shpendi così da sfruttare al meglio le caratteristiche dei suoi bianconeri.

DIRETTA CATANZARO CESENA, LE QUOTE

I bookmakers sembrano sbilanciarsi a favore dei padroni di casa se valutiamo il pronostico della diretta Catanzaro Cesena attraverso le quote proposte. Guardando ad esempio a quanto offerto da Sisal, i calabresi sembrano essere i principali candidati per la vittoria con l’1 pagato a solo 2.40 in quanto punteggio più probabile. Il segno x è invece la seconda opzione più gettonata dalle agenzie di scommesse ed in questo caso è fissato a 3.00 mentre il successo dei romagnoli è l’eventualità meno plausibile ed è quotato per questo motivo a 3.20.