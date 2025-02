DIRETTA CATANZARO CITTADELLA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La Serie B inizia con la diretta di Catanzaro Cittadella, due squadre che in ottica statistica offrono molti spunti di riflessione che per la nostra rubrica è oro colato. Quindi non perdiamo altro tempo e mettiamoci subito nella mischia cercando di capire chi tra le due potrebbe davvero offrire un punto importante in ottica campionato. Iniziamo con i padroni di casa, squadra che si affida molto ai singoli per sbloccare le partite anche se hanno una media gol di 1,12 gol ogni novanta minuti.

Questa statistica è messa in chiaro poiché abbiamo almeno il 35% delle reti segnate con un’alta densità di dribbling, quindi sintomo di una squadra che gioca poco da squadra. Il Cittadella invece spinge molto sulla fase difensiva con un blocco medio molto basso a 21 metri dalla porta, ma comunque subiscono almeno 1,3 reti ogni partita. Andrà davvero cosi? Cerchiamo di scoprirlo nel prossimo aggiornamento della diretta di Catanzaro Cittadella dove potremo finalmente vedere il commento live di questa sfida, non mancate! (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta Catanzaro Cittadella: come vedere la partita in streaming video e tv

Per poter seguire la diretta Catanzaro Cittadella sarà necessario per i tifosi e gli appassionati essere in possesso di un abbonamento a Dazn con un piano tra Goal Pass, Standard e Plus, si dovrà poi sintonizzarsi sul canale di Dazn o in alternativa collegarsi alla piattaforma di streaming di Dazn.

Presentazione delle due squadre

La diretta Catanzaro Cittadella andrà in scena allo Stadio Nicola Ceravolo e sarà valida per la ventiseiesima giornata della Serie B, a scendere in campo sono due squadre che stanno disputando un ottimo percorso nella loro competizione e che lottano per raggiungere i playoff, i padroni di casa sono in piena lotta nella zona playoff.

Hanno conquistato 36 punti e occupano il quinto posto in classifica, gli ospiti invece stanno cercando di raggiungere gli ultimi posti validi per partecipare alla lotta per la promozione, sono al decimo posto avendo conquistato solo 30 punti. Il Catanzaro si presenta alla partita da un pareggio 1-1 in casa del Frosinone, mentre il Cittadella ha vinto di misura 0-1 in casa del Pisa.

Formazioni Catanzaro Cittadella: le possibili scelte dei tecnici

Per la diretta Catanzaro Cittadella delle 20.30 la squadra di casa dovrebbe essere schierata dal tecnico Fabio Caserta con il classico 3-5-2 con Pigliacelli tra i pali, Bringhenti, Scognamillo e Bonini come tre difensori centrali, Cassandro e Quagliata gli esterni, Pontisso, Pompetti e Pagano in mezzo al campo e come riferimento offensivo la coppia Iemmello, La Mantia.

Gli ospiti dovrebbero essere schierati a specchio secondo il 3-5-2 di mister Alessandro Dal Canto con Maniero in porta, Salvi, Capradossi e Matino il reparto difensivo, D’Alessio e Masciangelo sulle fasce con Vita, Amatucci e Tessiore a completare il centrocampo, in attacco la coppia Pandolfi e Okwonkwo

Scommessa Catanzaro Cittadella: quote e il possibile risultato finale

La diretta Catanzaro Cittadella è una gara che sulla carta vede un netto favorito ma che potrebbe vedere delle sorprese, i padroni di casa sono in un ottimo stato di forma, sono in una serie di sette partite nelle quali hanno portato a casa punti di cui tre vittorie, giocano un calcio offensivo che si appoggia sui gol di Iemmello.

Gli ospiti hanno vinto 5 delle ultime 8 partite ma nelle altre partita si sono dovuti arrendere ai loro avversari, alla fine a spuntarla dovrebbe essere la squadra calabrese. Dando un occhio ai siti di scommesse, in particolare Sisal si può vedere che la quota della vittoria del Catanzaro è di 2.00, la vittoria del Cittadella è data a 3.90 mentre il pareggio è quotato 3.30