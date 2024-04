DIRETTA/ Catanzaro Como video streaming tv: ci sono finora 35 precedenti (Serie B, 6 aprile 2024)

DIRETTA CATANZARO COMO: TESTA A TESTA

Sta per iniziare la diretta Catanzaro Como, diamo un’occhiata ai testa a testa di questa sfida per entrare meglio in clima partita. Su 35 gare in totale, 14 sono state conquistate dai giallorossi, 9 dai biancoazzurri e infine 12 terminate in pareggio. L’ultimo scontro è naturalmente quello dell’andata, concluso 1-0 per i comaschi in virtù del rigore realizzato da Verdi dopo appena sei minuti del primo tempo.

Nel 2021 c’è stato un Como-Catanzaro anche in Coppa Italia per la prima volta e dopo il 2-2 nei regolamentari con doppietta di Chajia da una parte e i gol di Carlini e Verna dall’altra, il Catanzaro è riuscito a vincere realizzando 4 rigori contro i soli 3 del Como. Questa è stata la prima partita degli anni 2000 dopo che erano 31 anni che non andava in scena questa sfida. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA CATANZARO COMO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta di Catanzaro Como sarà visibile in tanti modi diversi, quello più tradizionale consiste nel fare un abbonamento al tv satellitare di Sky e aggiungere ad esso il pacchetto Calcio. Per gli utenti più Smart con le stesse modalità sarà possibile seguire la partita anche con la piattaforma di NowTv, mentre in ultima battuta si potrà vedere anche con Dazn.

BATTAGLIA AL VERTICE

Quello che ci attende in questo pomeriggio feriale è la diretta di Catanzaro Como e sarà un’emozionante sfida tra due squadre in grande forma con il fischio di inizio che comincerà proprio oggi 6 aprile 2024 alle ore 16,15 per la 32esima giornata di Serie B. Il Catanzaro occupa attualmente il quinto posto in classifica, un risultato consolidato dalla recente vittoria per 2-0 contro il capolista Parma.

Dall’altra parte, il Como è una squadra da non sottovalutare, attualmente posizionata al secondo posto dopo aver ottenuto tre punti importanti contro il Sudtirol. Con un’ottima posizione in classifica, il Como si presenterà al match con grande motivazione, determinato a continuare la propria corsa verso la vetta.

CATANZARO COMO: PROBABILI FORMAZIONI

Osserviamo ora le probabili formazioni della diretta di Catanzaro Como scoprendo magari i possibili protagonisti di questo match; per i calabresi ci si può aspettare la presenza di Situm come terzino destro, dopo la sua eccellente performance nell’ultima vittoria.

Il giocatore si è dimostrato determinante nel mantenere intatta la difesa, intervenendo con precisione in più di un’occasione e dimostrandosi fondamentale per salvare il risultato. Dall’altra parte del campo il Como potrebbe contare su Cutrone, il capocannoniere della squadra e un vero killer sotto porta in questa stagione.

CATANZARO COMO, LE QUOTE

In ultima battuta osserviamo le quote della diretta di Catanzaro Como, grazie al sito della Snai: i numeri parlano chiaro e ci dimostrano come questa sia una sfida davvero incerta; infatti, il segno 1 è quotato a 1,61 mentre la vittoria ospite a 1,70. Il pareggio invece è fissato a 2.

