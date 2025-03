DIRETTA CATANZARO COSENZA, TRA I PLAYOFF E LA RETROCESSIONE

E’ in programma per domenica 16 marzo 2025 alle ore 17:15 la diretta Catanzaro Cosenza. Presso lo Stadio Nicola Ceravolo sta per andare in scena un derby calabrese che vede scontrarsi due compagini impegnate nel conseguimento di obiettivi molto differenti tra di loro. I padroni di casa sono in quinta posizione nella classifica della Serie B con i loro quarantatre punti e l’intento sarebbe quello di scavalcare o eguagliare la Cremonese distante due lunghezze già in questo trentesimo turno di campionato. Nello scorso weekend i giallorossi hanno fallito il loro proposito venendo proprio sconfitti nettamente dai lombardi in trasferta e quindi sul loro campo.

Video Cremonese Catanzaro (4-0)/ Gol e highlights: bis e palo per Johnsen! (Serie B, 8 marzo 2025)

La situazione del Cosenza è invece decisamente più complessa. I rossoblu sono ultimi in ventesima posizione con venticinque punti, condizionati anche dai quattro di penalizzazione inflitti loro dalla Federazione. I Lupi non perdono comunque da due giornate e sono infatti reduci dalla vittoria di misura conquistata ai danni della Reggiana, una delle squadre che compongono il terzetto a cavallo della prima casella utile per disputare i playout. Al fine di raggiungere i granata, al pari di Sampdoria e Brescia, serve guadagnare almeno altri sei punti.

DIRETTA/ Cremonese Catanzaro (risultato finale 4-0): Johnsen fa doppietta! (Serie B, 8 marzo 2025)

DIRETTA CATANZARO COSENZA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Bisogna sottoscrivere un abbonamento a DAZN per poter seguire dall’inizio alla fine la diretta Catanzaro Cosenza. Tutti coloro i quali non potranno presenziare allo stadio avranno modo di vedere il match in streaming sul sito ufficiale oppure tramite l’applicazione dedicata.

DIRETTA CATANZARO COSENZA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Il 3-5-2 dovrebbe essere il modulo adottato da entrambe le compagini nella diretta Catanzaro Cosenza e ci aspettiamo quindi che i padroni di casa di mister Caserta si presentino dall’inizio con Pigliacelli, Bonini, Antonini, Scognamillo, Situm, Pompetti, Pontisso, Petriccione, Quagliata, Biasci e Pittarello, ragionando sulle probabili formazioni. Gli ospiti guidati dal tecnico Tortelli interpreteranno invece sempre il 3-5-2 ma con Micai, Caporale, Venturi, Delle Mura, Ricciardi, Gargiulo, Garritano, Kouan, Ciervo, Artistico e Fumagalli in avvio di gara.

DIRETTA/ Cosenza Reggiana (risultato finale 1-0): vittoria che dà speranza ai silani! (Serie B, 7 marzo 2025)

CATANZARO COSENZA, LE QUOTE

Le quote suggeriscono un vincitore sulla carta per la diretta Catanzaro Cosenza. I bookmakers, come ad esempio Sisal, vedono favoriti i padroni di casa per la conqusta dei tre punti in palio pagando l’1 ad appena 2.00. La vittoria degli ospiti e dunque il segno 2 è invece quotato a 3.75 e risultano quindi esserci maggiori chances perchè la partita si concluda con un pareggio a giudicare dall’x fissato in questo caso a 3.20 dall’agenzia di scommesse.