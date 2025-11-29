Diretta Catanzaro Entella, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Ceravolo per la quattordicesima giornata di Serie B 2025/2026.

DIRETTA CATANZARO ENTELLA, LA VIRTUS VIENE DA DUE PAREGGI

Di nuovo in campo dalle ore 17:15 di sabato 29 novembre 2025 nella diretta Catanzaro Entella. Presso lo Stadio Nicola Ceravolo i padroni di casa se la dovranno vedere con gli ospiti di turno ma la classifica ancora molto corta potrebbe delineare situazioni molto differenti in caso che vinca una o l’altra compagine.

I calabresi sono in undicesima posizione con sedici punti proprio come la Carrarese e l’Avellino mentre i liguri sono al tredicesimo posto grazie ai quindici punti conquistati prima di affrontare questa quattordicesima giornata di Serie B 2025/2026. Entrambe le compagini potrebbero dunque finire invischiate in zona retrocessione o ritagliarsi uno spazio nei playoff già in questo weekend.

Sia i giallorossi che i biancocelesti arrivano inoltre da un pareggo e le Aquile non sono andate nello specifico oltre uno spettacolare 3 a 3 contro il Pescara qualche giorno fa. In caso di vittoria, il Catanzaro potrebbe scavalcare Juve Stabia, Empoli e Reggiana, lontane appena un punto rima del weekend di campionato.

La Virtus ha a sua volta la possibilità di fare altrettanto, nonostante sia leggermente più vicina ai club che stanno lottando per non retrocedere visto che il Sudtirol ed il Bari si trovano a quota tredici. L’1 a 1 maturato contro il Palermo ha lasciato un po’ l’amaro in bocca alla squadra di mister Chiappella che vorrà ritrovare al più presto i tre punti.

DIRETTA CATANZARO ENTELLA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Catanzaro Entella non sarà trasmessa in televisione ma soltanto in streaming. Le due piattaforme che possiedono i diritti per mandare in onda questa partita sono DAZN ed Amazon Prime Video. Bisognerà inoltre essere iscritti a LaB Channel se abbonati alla seconda opzione.

DIRETTA CATANZARO ENTELLA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Catanzaro Entella: ci aspettiamo un 3-4-2-1 con Pigliacelli, Brighenti, Di Chiara e Antonini, Favasuli, Pontisso, Rispoli e D’Alessandro, Cisse ed Oudin dietro all’unica punta Iemmello da parte di mister Aquilani per i padroni di casa. Modulo 3-5-2 invece per gli ospiti in avvio con Colombi, Parodi, Marconi e Tiritiello, Bariti, Franzoni, Dalla Vecchia, Benali e Di Mario, Fumagalli e Debenedetti.

DIRETTA CATANZARO ENTELLA, LE QUOTE

Le quote di Lottomatica per l’esito finale della diretta Catanzaro Entella: l’agenzia di scommesse pare indicare i giallorossi come possibili vincitori quest’oggi ed infatti il segno 1 viene quotato a 2.45. La vittoria degli ospiti è invece fissata a 2.95 mentre l’x, che rappresenta come sempre il pareggio, viene pagato dai bookmakers a 3.05, risultando così il punteggio meno probabile.