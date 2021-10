DIRETTA/ Catanzaro Fidelis Andria video streaming tv: i precedenti del match sono 11

DIRETTA CATANZARO FIDELIS ANDRIA: I TESTA A TESTA

Per la diretta della Serie C Catanzaro Fidelis Andria, in programma oggi per il settimo turno del girone C, serve ora andare a dare un occhio anche allo storico che unisce i due club. I dati in nostri possesso non sono poi pochi: dal 1990 a oggi le due formazioni si sono sfidate a viso aperto in ben 11 occasioni, segnate sempre per il terzo campionato nazionale e pure nel complesso vediamo che sono stati ben 6 i pareggi messi da parte, con 2 successi del Catanzaro e tre vittorie della Fidelis Andria. Va dunque segnalato che l’ultimo nostro inserimento risale alla stagione 2017-18 della serie C, dove i due club si sfidarono ovviamente per il girone C. Allora ben ricordiamo il pareggio senza gol occorso all’andata, come la vittoria casalinga della Fidelis per 2-1 al ritorno. (agg Michela Colombo)

DIRETTA CATANZARO FIDELIS ANDRIA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Catanzaro Fidelis Andria è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 251 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

CATANZARO FIDELIS ANDRIA: GIALLOROSSI PER IL RISCATTO

Catanzaro Fidelis Andria, in diretta martedì 5 ottobre 2021 alle ore 15.30 presso lo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro, sarà una sfida valevole per la settima giornata d’andata del campionato di Serie C. Dopo la vittoria all’esordio contro la Virtus Francavilla i calabresi hanno messo in fila una sfilza di 5 pareggi consecutivi, restando solidissimi in difesa ma in difficoltà in attacco, soprattutto rispetto alle formazioni di alta classifica. Tendenza confermata anche nell’ultimo 0-0 ottenuto dal Catanzaro ad Avellino nel turno infrasettimanale.

La Fidelis Andria è reduce invece da una pesante battuta d’arreso, 0-3 in casa nel derby pugliese contro il Foggia. I biancazzurri sono neopromossi in campionato e al momento hanno totalizzato 5 punti, avendo vinto la precedente trasferta a Campobasso con un rotondo 1-3. Le due squadre si ritrovano a Catanzaro in campionato per la prima volta dopo lo 0-0 del 28 ottobre 2017, il Catanzaro ha vinto 3-0 il precedente dell’11 settembre 2016 mentre l’Andria non è mai riuscita a vincere al “Ceravolo” dal 2006 a oggi.

PROBABILI FORMAZIONI CATANZARO FIDELIS ANDRIA

Le probabili formazioni della diretta Catanzaro Fidelis Andria, match che andrà in scena al Nicola Ceravolo di Catanzaro. Per il Catanzaro, Nicola Calabro schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza:Branduani; Scognamillo, Fazio, Martinelli; Rolando, Verna, Risolo, Vandeputte, Porcino; Carlini, Vazquez. Risponderà la Fidelis Andria allenata da Giacomo Filippi con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Dini; Lacassia, Venturini, Sabatino; Benvenga, Casoli, Di Noia, Bolognese, Carullo; Tulli, Bubas.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Nicola Ceravolo di Catanzaro, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Catanzaro con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.00, mentre l’eventuale successo della Fidelis Andria, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 7.25.



