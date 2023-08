DIRETTA/ Catanzaro Foggia (risultato 0-0) video streaming tv: gol annullato a Krastev! (5 agosto 2023)

DIRETTA CATANZARO FOGGIA (0-0): FINE PRIMO TEMPO

Al termine della prima frazione di gioco le formazioni di Catanzaro e Foggia sono da poco rientrate negli spogliatoi per l’intervallo sullo 0 a 0 iniziale. I minuti scorrono sul cronometro ed i giallorossi insistono vedendosi pure annullare un gol per fuorigioco a Krastev intorno al 19′. Gli ospiti allenati da mister Cudini replicano al 41′ con Martini, senza tuttavia battere di testa Fulignati. Fino a questo momento il direttore di gara Francesco Cosso, proveniente dalla sezione di Reggio Calabria, non ha estratto alcun tipo di cartellino nei confronti dei tesserati delle due società in campo quest’oggi. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

CATANZARO FOGGIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Catanzaro Foggia non sarà trasmessa su nessun canale televisivo né al momento risulta disponibile un servizio diretta streaming video. Vedremo se nelle prossime ora sarà comunicata una diversa decisione, magari con una diretta streaming attraverso i profili social del club calabrese o di quello pugliese, che comunque a fine partita forniranno comunque gli aggiornamenti su questa prima sfida ufficiale stagionale.

FASE INIZIALE DEL MATCH

In Calabria la partita tra Catanzaro e Foggia è cominciata da una quindicina di minuti nel primo tempo ed il punteggio è di 0 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro sembrano essere i padroni di casa guidati dal tecnico Vivarini a tentare di affacciarsi pericolosamente in zona offensiva subito al 5′ con un colpo di testa di Scognamillo parato senza troppi problemi da Dalmasso ed il ritmo del match pare crescere verso il quarto d’ora.

Ecco le formazioni ufficiali: CATANZARO (4-4-2) – Fulignati; Situm, Brighenti, Krastev, Scognamillo, Verna, Ghion, Brignola, Vandeputte, Sounas, Curcio. A disposizione: Sala, Borrelli; Welbeck, D’Andrea, Pontisso, Pompetti, Bombagi, Biasci, Belpanno, Veroli, Katseris, Bamba. Allenatore: Vincenzo Vivarini. FOGGIA (4-3-3) – Dalmasso; Garattoni, Papazov, Rizzo, Antonacci; Schenetti, Marino, Martini; Vitali, Beretta, Peralta. A disposizione: Cucchietti, De Simone; Agnelli, Tonin, Pazienza, Rossi, Di Noia, Divietro, Di Modugno. Allenatore: Mirko Cudini. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

PADRONI DI CASA FAVORITI!

Catanzaro Foggia in diretta sabato 5 agosto 2023 alle ore 18.00 presso lo stadio Luigi Razza di Vibo Valentia sarà una sfida valevole per il primo turno preliminare di Coppa Italia. Allo stadio Razza di Vibo Valentia si svolge il debutto stagionale di Catanzaro e Foggia, che si affrontano nel turno preliminare della Coppa Italia 2023/24. I giallorossi hanno scelto questa sede poiché il loro impianto, il Ceravolo, è attualmente indisponibile a causa dei lavori per l’adeguamento alla Serie B.

Pertanto, la squadra ha optato per lo stadio Razza per ospitare questa importante partita per restare comunque a giocare in Calabria. Le aquile del Catanzaro ripartono dalla brillante vittoria nel campionato di Serie C della scorsa stagione e vogliono iniziare la nuova stagione con il piede giusto. Dall’altra parte, il Foggia vuole riscattarsi dopo l’amara eliminazione nella finale dei playoff contro il Lecco, e questa partita di Coppa Italia offre l’opportunità perfetta per dimostrare il loro valore e ambire a traguardi ancora più prestigiosi.

PROBABILI FORMAZIONI CATANZARO FOGGIA

Le probabili formazioni della diretta Catanzaro Foggia, match che andrà in scena allo stadio Luigi Razza di Vibo Valentia. Per il Catanzaro, Vincenzo Vivarini schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Fulignati, Veroli, Brighenti, Scognamiglio, Situm, Oliveri, Ghion, Pompetti, Vandeputte, Biasci, Iemmello. Risponderà il Foggia allenato da Mirko Cudini con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Nobile, Papazov, Rizzo, Frigerio, Garattoni, Odjer, Vacca, Peralta, Vitali, Berretta, Vuthay.

CATANZARO FOGGIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Catanzaro Foggia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Coppa Italia. La vittoria del Catanzaro con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.13, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 7.00, mentre l’eventuale successo del Foggia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 16.00.

