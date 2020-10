Diretta/ Catanzaro Foggia (Serie C) streaming video tv: pugliesi lanciati

DIRETTA CATANZARO FOGGIA: DERBY DEL SUD

Catanzaro Foggia, domenica 18 ottobre 2020 alle ore 17.30 presso lo stadio Ceravolo di Catanzaro, sarà una sfida valevole per la quinta giornata d’andata nel girone C di Serie C. Scontro tra grandi piazze del Sud, in cerca di rilancio seppur in circostanze differenti. Da diverse stagioni consolidatosi nella sua permanenza in Serie C, il Catanzaro cerca un salto di qualità. Anche quest’anno però il campionato è iniziato tra alti e bassi, l’ultimo pari nel derby calabrese contro la Vibonese è la conferma di alcune cose da mettere ancora a punto. Il campionato del Foggia, dopo il lungamente atteso ripescaggio dalla Serie D, è iniziato invece solo domenica scorsa con un successo incoraggiante, 2-0, sul Potenza. I Satanelli però mercoledì hanno recuperato il match contro il Bisceglie, rinviato alla prima giornata, incassando una sonora sconfitta: un 1-3 che soprattutto a livello difensivo ha rimesso in discussione la solidità sfoggiata all’esordio dai rossoneri.

DIRETTA CATANZARO FOGGIA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà garantita la diretta tv di Catanzaro Foggia, ma anche quest’anno tutto il campionato di Serie C sarà trasmesso in diretta streaming video sulla piattaforma Eleven Sports, di conseguenza si potrà seguire questa partita sia in abbonamento sia acquistando il singolo evento, con le procedure che i tifosi della Serie C ormai conoscono molto bene.

PROBABILI FORMAZIONI CATANZARO FOGGIA

Le probabili formazioni di Catanzaro Foggia, sfida che andrà in scena presso lo stadio Ceravolo di Catanzaro. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Antonio Calabro con un 3-5-2: Branduani; Fazio, Riggio, Pinna; Garufo, Verna, Corapi, Carlini, Contessa; Di Massimo, Curiale. Gli ospiti guidati in panchina da Marchionni schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-5-2 come modulo di partenza: Fumagalli; Germinio, Gavazzi, Anelli; Kalombo, Garofalo, Gentile, Vitale, Di Masi; Curcio, Dell’Agnello.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che forniscono il pronostico di Catanzaro Foggia sono state emesse anche dalla Snai: i calabresi partono favoriti con un valore di 1,80 volte la puntata sul segno 1, che identifica la loro vittoria. Il segno 2 per il successo esterno dei Satanelli vi farebbe guadagnare 4,25 quello che avrete messo sul piatto, mentre con il segno X per il pareggio la vincita ammonterebbe, con questo bookmaker, a 3,40 volte l’importo che avrete investito.



© RIPRODUZIONE RISERVATA