Diretta/ Catanzaro Juve Stabia (Serie C) streaming video tv: calabresi in crescita

DIRETTA CATANZARO JUVE STABIA: SFIDA DELICATA PER I PADRONI DI CASA

Catanzaro Juve Stabia, in diretta dallo stadio Ceravolo di Catanzaro in programma sabato 19 dicembre 2020 alle ore 17.30, sarà una sfida valevole per la sedicesima giornata d’andata del campionato di Serie C nel girone B. Importante appuntamento per i calabresi che si sono mostrati in netta crescita nelle ultime settimane. La vittoria contro il Bisceglie in trasferta ha dato continuità al successo interno contro la Turris ed ora i giallorossi sono arrivati al quarto posto in classifica, ad una sola lunghezza dal Teramo terzo. Da diverse stagioni il Catanzaro spera di poter recitare un ruolo da protagonista in campionato, per rendere il sogno realtà servirà continuità, da trovare in sfide come questa contro le Vespe. Che a loro volta sono nel pieno di una striscia positiva, 4 risultati utili di fila per la formazione di Castellammare di Stabia che nell’ultimo impegno di campionato, sabato scorso, si è sbarazzata agevolmente del Potenza, agganciando così all’ottavo posto in classifica, in piena zona play off, la Turris.

DIRETTA CATANZARO JUVE STABIA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Catanzaro Juve Stabia sarà trasmessa in chiaro in diretta streaming video via internet sul sito ufficiale di Elevensports e sulle piattaforme come Facebook, Twitter o Instagram del broadcaster che detiene i diritti del campionato di Serie C in esclusiva, ma li sta divulgando in queste settimane in chiaro per far fronte a un attacco informatico che ha fatto crollare la piattaforma a disposizione degli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI CATANZARO JUVE STABIA

Le probabili formazioni di Catanzaro Juve Stabia, sfida che andrà in scena presso lo stadio Ceravolo di Catanzaro. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Antonio Calabro con un 3-4-1-2: Branduani; Pinna, Fazio, Martinelli; Casoli, Verna, Corapi, Contessa; Carlini; Evacuo, Di Massimo. Gli ospiti guidati in panchina da Pasquale Padalino schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-3 come modulo di partenza: Tomei; Scaccabarozzi, Troest, Codromaz, Allievi; Bovo, Berardocco, Vallocchia; Fantacci, Romero, Orlando.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie C tra Catanzaro e Juve Stabia, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 2.00, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 3.05, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 3.85.



© RIPRODUZIONE RISERVATA