Diretta Catanzaro Juve Stabia, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dallo Stadio Ceravolo per la quinta giornata di Serie B 2025/2026.

DIRETTA CATANZARO JUVE STABIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Cosa ci dicono i numeri della diretta di Catanzaro Juve Stabia? Facciamo un passo verso i numeri per capire chi tra queste due compagini avrà o meno i favore del pronostico in maniera tale da capire chi lotterà sul serio per i tre punti, ormai manca poco al fischio di inizio. Il Catanzaro è una delle squadre più propositive della categoria: possesso medio vicino al 56%, oltre 13 tiri tentati e un xG di 1,7, con tanti uomini che si inseriscono dalla trequarti. La Juve Stabia risponde con un atteggiamento più prudente: possesso al 48%, ma grande organizzazione difensiva con appena 0,9 gol subiti di media.

DIRETTA/ Spezia Juve Stabia (risultato finale 1-3): tre punti a campani (Serie B, 20 settembre 2025)

In attacco produce meno (9 tiri a gara, xG 1,1), ma la percentuale di precisione nello specchio è più alta di quella calabrese. La sfida mette quindi di fronte il volume di gioco del Catanzaro e la compattezza delle Vespe. Davvero numeri interessanti non c’è che dire, perciò spostiamoci pure al prossimo aggiornamento dove vedremo insieme come si svilupperà la diretta di Catanzaro Juve Stabia con il commento live, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta/ Reggiana Catanzaro (risultato finale 2-2): doppietta Cissè! (Serie B, 20 settembre 2025)

DIRETTA CATANZARO JUVE STABIA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per vedere la diretta Catanzaro Juve Stabia si potrà usare il servizio in streaming di Amazon Prime Video per chi è iscritto al canale LaB Channel. Lo stesso discorso è valido pure per tutti coloro i quali possiedono un abbonamento alla piattaforma a pagamento DAZN.

AQUILE A SECCO DI VITTORIE

L’inizio della diretta Catanzaro Juve Stabia è previsto per venerdì 26 settembre 2025, alle ore 20:30. Presso lo Stadio Nicola Ceravolo i padroni di casa proveranno ad ottenere la prima vittoria stagionale nel campionato di Serie B essendo appunto reduci da ben quattro pareggi nelle sfide già disputate in questo avvio del torneo 2025/2026.

DIRETTA/ Catanzaro Carrarese (risultato finale 1-1): Illanes trova il pari! (Serie B, 13 settembre 2025)

I giallorossi vengono nello specifico dal pari maturato in trasferta sul campo della Reggiana nello scorso turno. I calabresi erano riusciti a passare in vantaggio grazie alla rete messa a segno da Alphadio Cisse ma sono stati poi rimontati dai gol di Marras e Lambourde dovendo quindi ripristinare l’equilibrio per merito di un’altra rete segnata dallo stesso centrocampista col numero 80.

Al contrario, i campani sono invece stati in grado di assaporare il primo successo nell’ultimo weekend avendo la meglio fuori casa contro lo Spezia, protagonista di un inizio abbastanza complicato. Le Vespe hanno sbloccato immediatamente il punteggio con Correia ed hanno poi raddoppiato prima del ventesimo minuto con Carissoni.

Nella ripresa Candellone ha infine vanificato il gol di Soleri chiudendo i conti. I gialloblu puntano a replicare il risultato acquisito recentemente o quantomeno di restare imbattuti mentre le Aquile vanno a caccia dei tre punti per tentare di migliorare la propria classifica e sorpassare proprio i diretti rivali della quinta giornata.

DIRETTA CATANZARO JUVE STABIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Catanzaro Juve Stabia ci fanno ragionare su quelle che saranno le scelte di mister Alberto Aquilani per i padroni di casa che dovrebbero quindi presentarsi in campo usando un 3-4-2-1 con Pigliacelli, Bettella, Antonini e Di Chiara in difesa Favasuli, Rispoli, Pontisso, D’Alessandro a centrocampo, Oudin e Cisse a supporto di Iemmello. Pensando invece alle decisioni che potrà prendere il tecnico Ignazio Abate possiamo dire che gli ospiti saranno schierati secondo il modulo 3-5-2 con Confente in porta e Ruggero, Varnier e Giorgini in difesa, Carissoni, Correia, Maistro, Leone e Pierobon in mediana mentre la coppia d’attacco sarà costituita da Piscopo e Gabrielloni.

DIRETTA CATANZARO JUVE STABIA, LE QUOTE

Le quote presentate dalle varie agenzie di scommesse relative all’esito finale della diretta Catanzaro Juve Stabia ci raccontano di un match dal finale tutt’altro che scontato. Prendendo ad esempio in considerazione i numeri offerti da Sisal è evidente come entrambe le compagini abbiano le stesse chances di vittoria pagando infatti sia il segno 1 che il 2 a 2.70. L’opzione riguardante il pareggio è invece meno scontata ed è per questo motivo che l’x viene quotato a 3.00.