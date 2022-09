Diretta/ Catanzaro Latina video streaming tv: al Ceravolo ci sonno solo tre incroci

DIRETTA CATANZARO LATINA: I TESTA A TESTA

Al Nicola Ceravolo la diretta di Catanzaro Latina prima di oggi si è giocata per tre volte. Il bilancio è in favore dei pontini con due successi per i nerazzurri e uno per i giallorossi, fino a questo momento invece non ci sono stati pareggi. L’ultimo precedente ci porta allo scorso campionato quando il Catanzaro si impose col risultato di 3-1. La gara fu sbloccata al nono da Vandeputte su assist preciso di Cinelli. Gli ospiti riuscivano a riacciuffarla pareggiando al trentesimo con Giorgini. La squadra di casa però rimetteva le cose in chiaro già prima dell’intervallo con il gol di Vazquez.

Diretta/ Taranto Catanzaro (risultato finale 0-3): due su due per Vivarini

Lo stesso Vazquez siglava la rete del definitivo 3-1 all’ora di gioco su calcio di rigore. Per trovare altri precedenti si deve tornare indietro di quasi dieci anni prima. Nel gennaio del 2013 il Latina si impose in trasferta contro questo avversario col risultato di 1-3. I gol furono siglati da Agodirin, Danilevicius e Gerbo con Masini che siglava nel finale la rete della bandiera. Infine nella letteratura di questa partita c’è da raccontare uno 0-2 del gennaio 2011 pieno di emozioni e con gli ospiti a dominare.

Diretta/ Latina Pescara (risultato finale 1-2): Rosseti accorcia ma non basta

DIRETTA CATANZARO LATINA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta di Catanzaro Latina, valida per la seconda giornata del campionato di Serie C, non verrà trasmessa in televisione. Gli appassionati di calcio che fanno il tifo per una delle due squadre, dunque, potranno usufruire della visione di Catanzaro Latina esclusivamente in streaming video nel caso in cui abbiano sottoscritto un abbonamento con Eleven Sports, la piattaforma che ha acquisito i diritti dell’intero campionato e della sua fase extra-time. La sfida sarà disponibile tramite il sito ufficiale dell’emittente oppure attraverso le applicazioni per smartphone, tablet o smart tv.

Diretta/ Catanzaro Picerno (risultato finale 4-0): poker giallorosso al Ceravolo!

CATANZARO LATINA: CALABRESI FAVORITI!

Catanzaro Latina, in diretta mercoledì 14 settembre 2022 alle ore 21.00 presso lo Stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro, sarà una sfida valida per la terza giornata del girone C di Serie C. I padroni di casa vogliono continuare a vincere per mantenere la testa della classifica, mentre gli ospiti sono a caccia di riscatto dopo il ko nell’ultimo turno.

Come dicevamo, il Catanzaro è a quota 6 punti dopo due giornate: dopo il 4-0 rifilato al Picerno all’esordio, i giallorossi hanno superato 0-3 il Taranto nell’ultimo turno, reti siglate da Sounas e Biasci (doppietta). Il Latina invece è a quota 3 punti: dopo la vittoria esterna per 1-3 contro il Foggia di Boscaglia, i nerazzurri sono stati superati per 1-2 dal Pescara.

PROBABILI FORMAZIONI CATANZARO LATINA

Andiamo adesso a scoprire le probabili formazioni della diretta Catanzaro Latina, al via tra pochi minuti. Iniziamo con la compagine calabrese, schierata con il consueto 3-5-2: Fulignati, Martinelli, Brighenti, Scognamillo, Vandeputte, Sounas, Verna, Ghion, Tentardini, Iemmello, Biasci. Stesso modulo di gioco anche per la compagine pontina: Cardinali, Cortinovis, Esposito, Giorgini, Teraschi, Barberini, Amadio, Tessiore, Esposito, Fabrizi, Rosseti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

La diretta Catanzaro Latina vede nettamente favorita la formazione di casa secondo i bookmakeres. Le quote per le scommesse parlano chiaro, andiamo a scoprire i dati forniti dall’agenzia Eurobet: la vittoria del Catanzaro è data a 1,38, il pareggio è dato a 4,30, mentre la vittoria del Latina è data a 7,35. Passiamo adesso alle scommesse sul numero di gol: l’Under 2,5 è a 1,70, mentre l’Over 2,5 è a 2,02. Più sbilanciato il rapporto Gol-No Gol, rispettivamente a 2,25 e 1,57.

© RIPRODUZIONE RISERVATA