Diretta Catanzaro Latina/ Streaming video tv: entrambe reduci da un pari (Serie C)

DIRETTA CATANZARO LATINA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Catanzaro Latina, in diretta sabato 26 febbraio alle ore 17:30 dallo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro, è valida per la ventinovesima giornata del girone C di Serie C 2021-2022. Le aquile sono reduci dal pareggio conseguito sul campo del Potenza, gara terminate a reti bianche. La compagine allenata da Vincenzo Vivarini ha quindi interrotto la striscia vincente che durava da sei turni, permettendo alla capolista Bari di portarsi a 6 punti di vantaggio. Il Catanzaro è infatti al secondo posto in classifica ed è in piena lotta per la promozione diretta in Serie B.

Diretta/ Potenza Catanzaro (risultato finale 0-0): Biasci spreca in extremis!

Il Latina arriva alla sfida di Catanzaro, dopo aver pareggiato in casa contro l’Avellino, partita terminata con il punteggio di 0-0. Per la squadra di Daniele Di Donato si è trattato del quarto risultato utile consecutivo, con tre vittorie nelle precedenti tre partite disputate. I laziali hanno infatti risalito la classifica, collocandosi in ottava posizione con 42 punti, in piena zona playoff. Nella gara di andata, disputata ad ottobre, il Catanzaro si è imposto con un secco 0-2 in casa del Latina.

Diretta/ Latina Avellino (risultato finale 0-0): la gara termina a reti bianche!

CATANZARO LATINA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Catanzaro Latina di Serie C non sarà disponibile sui canali satellitari e del digitale terrestre. Per poter assistere alla gara, bisognerà essere abbonati ad Eleven Sport. Da anni ormai, la piattaforma digitale trasmette tutto il campionato di Serie C in diretta streaming video. E’ necessario avere una connessione ad internet ed essere in possesso di un dispositivo mobile o una Smart Tv dotati di applicazione dedicata.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI CATANZARO LATINA

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta Catanzaro Latina, le quali scenderanno in campo nella gara valevole per la ventinovesima giornata del girone C di Serie C. L’allenatore dei padroni di casa, Vincenzo Vivarini dovrebbe schierare la sua squadra con il modulo 3-5-2. Questa la probabile formazione ufficiale del Catanzaro: Branduani; Martinelli, Fazio, Scognamillo; Bayeye, Verna, Cinelli, Sounas, Vandeputte; Vazquez, Cianci.

Diretta/ Latina Vibonese (risultato finale 3-2) streaming: doppietta per Jefferson

Daniele Di Donato, tecnico del Latina, dovrebbe proporre i suoi uomini con il modulo iniziale 3-5-2. Ecco la probabile formazione titolare dei laziali, la quale dovrebbe scendere in campo dal primo minuto nella trasferta che giocherà a Catanzaro: Cardinali; Celli, Esposito, Giorgini; Teraschi, Barberini, Amadio, Di Livio, Carissoni; Sane, Jefferson.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della diretta Catanzaro Latina di Serie C, proposte dall’agenzia Snai. Favoriti i padroni di casa, con il successo del Catanzaro, abbinato al segno 1, quotato 1.70. L’eventuale pareggio tra le due compagini, con segno X, viene proposto con una quota di 3.55. Il successo esterno del Latina, associato al segno 2, viene quotato 4.75.

© RIPRODUZIONE RISERVATA