DIRETTA/ Catanzaro Lecco video streaming tv: quanti pareggi nei precedenti! (Serie B, 12 gennaio 2024)

DIRETTA CATANZARO LECCO: TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte allo stadio Nicola Ceravolo Catanzaro Lecco sta per iniziare in attesa del fischio da parte del direttore di gara vi mostriamo i precedenti giocati tra queste due formazioni. La storia di queste due formazioni presenta ben 18 match giocati. Lo storico sorride all’equilibrio con ben 9 risultati di pareggio; sei vittorie per il Catanzaro e tre per il Lecco.

Diretta/ Lecco Sudtirol (risultato finale 2-1): la decide Novakovich! (Serie B, 26 dicembre 2023)

La prima volta queste due squadre si sono affrontate risulta essere il 31 gennaio 1960 con un pareggio con il risultato di 2-2. La sfida con più gol risulta essere l’ultima giocata terminata con il risultato di 3-4. Si trattava della gara di andata di questo campionato con l’ottimo inizio dei giallorossi con le reti di Iemmello e Vandeputte; pareggio lombardo con Novakovich e Caporale e nuovo sorpasso della formazione calabrese con Verna e Donnarumma. Utile solo per le statistiche il gol all’ultimo realizzato da Eusepi. (Marco Genduso)

Diretta/ Reggiana Catanzaro (risultato finale 1-0): decide Girma nel primo tempo (Serie B, 26 dicembre 2023)

CATANZARO LECCO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

La diretta di Catanzaro Lecco sarà trasmessa dalla televisione satellitare di Sky, nei canali sportivi che vanno dal 200 in poi e potrà essere seguita tramite un pacchetto calcio da acquistare a parte. In alternativa sarà possibile acquistare lo stesso pacchetto sulla piattaforma di streaming NowTv.

RISULTATO IN EQUILIBRIO?

La diretta di Catanzaro Lecco, in programma oggi 12 gennaio 2024 alle ore 20:30, promette emozioni e tensioni, poiché entrambe le squadre hanno obiettivi importanti da raggiungere in questa fase cruciale della stagione. Il Catanzaro, attualmente in lotta per mantenere una posizione di rilievo nella zona play off, cerca una vittoria che gli permetta di consolidare la sua posizione nelle prime posizioni della classifica. Una vittoria sarebbe fondamentale per mantenere vivo il sogno di accedere alla successiva fase di playoff e continuare a inseguire gli obiettivi prefissati. Dall’altra parte, il Lecco si trova in una situazione più complicata, lottando per uscire dalla zona retrocessione. Per la squadra ospite, una vittoria rappresenterebbe un passo importante nella battaglia per evitare i play-in e garantirsi la permanenza in questa categoria. Le sfide contro le squadre di vertice sono sempre particolarmente significative, poiché possono influire notevolmente sulla classifica e sull’andamento della stagione.

Video/ Venezia Lecco (2-2) gol e highlights: Ionita la riprende nella seconda frazione (23 dicembre 2023)

Entrambe le squadre saranno motivate a dare il massimo in campo, consapevoli dell’importanza strategica di questa partita. Gli appassionati di calcio possono aspettarsi un confronto combattuto e teso, con i giocatori che daranno il massimo per portare a casa i tre punti. La posta in palio è alta, e il risultato di questa partita potrebbe avere un impatto significativo sulle prospettive future di entrambe le squadre in questa stagione calcistica.

CATANZARO LECCO: PROBABILI FORMAZIONI

Vediamo le probabili formazioni della diretta Catanzaro Lecco: i padroni di casa affronteranno la sfida contro il Lecco con il suo consolidato modulo 4-4-2, un sistema che ha dimostrato di valorizzare al meglio le caratteristiche di giocatori come Vandeputte. Quest’ultimo, schierato come esterno sinistro, si è distinto per la sua propensione offensiva e la capacità di creare opportunità per la squadra. Insieme a Sounas, formeranno un tandem offensivo che punterà a mettere in difficoltà la difesa avversaria con movimenti intelligenti e incursioni sulla fascia. Il Lecco, d’altra parte, opterà per il modulo 4-3-3, con una formazione più orientata all’attacco. Kowakovich, autore di una recente doppietta, sarà il punto di riferimento in avanti per il Lecco, cercando di capitalizzare sulla sua vena realizzativa. Inoltre, gli occhi saranno puntati su Lepore, il cui apporto dalla fascia destra potrebbe essere cruciale nel fornire assist e creare opportunità d’attacco.

Entrambe le formazioni si stanno preparando per una sfida impegnativa, consapevoli dell’importanza di conquistare i tre punti in gioco. Il Catanzaro cercherà di sfruttare il proprio schema tattico collaudato e la collaborazione tra i reparti per ottenere un risultato positivo. Al contempo, il Lecco mirerà a capitalizzare sulla propria disposizione offensiva, cercando di sfruttare le debolezze della difesa avversaria. Gli appassionati possono aspettarsi una partita avvincente, con entrambe le squadre determinate a ottenere il massimo dalla sfida.

CATANZARO LECCO, LE QUOTE

Per scommettere nella diretta Catanzaro Lecco la redazione ha pronte le quote dai milgiori siti di scommesse. Il segno 1 è leggermente favorito e Better ha messo una quota pari a 1,7 sulla vittoria del Catanzaro, il segno X che sta a significare un pareggio è quotato 2,3 su Bet365 mentre la vittoria del Lecco è data a 1,9.

© RIPRODUZIONE RISERVATA