Diretta Catanzaro Monopoli/ Streaming video tv: big match (Coppa Italia Serie C)

Catanzaro Monopoli sarà diretta dal signor Marco Acanfora, e si gioca mercoledì 6 novembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro: sarà una sfida valevole per i sedicesimi di finale di Coppa Italia Serie C 2019-2020. Dopo il cambio di allenatore che ha portato Gianluca Grassadonia sulla panchina dei calabresi, il Catanzaro si mette alla prova anche in Coppa Italia dove fa il suo esordio nella competizione, mentre il Monopoli aveva già fatto il suo esordio eliminando nel turno precedente la Virtus Francavilla. Lo scorso 8 settembre il Catanzaro ha già battuto il Monopoli, passando 0-1 in trasferta allo stadio Veneziani con un gol di Kanoute. Entrambe le squadre avevano iniziato ottimamente la stagione ma il Catanzaro è andato incontro a un calo che ha portato all’esonero di Gaetano Auteri (domenica importante vittoria sull’Avellino), mentre il Monopoli continua a veleggiare nella zona d’alta classifica anche dopo la doppia battuta d’arresto subita contro Reggina e Casertana, prima di tornare a vincere in casa contro il Potenza.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Catanzaro Monopoli, mercoledì 6 novembre 2019, non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. Elevensports offrirà in esclusiva ai suo abbonati la diretta streaming video via internet dell’incontro, collegandosi tramite pc sul sito elevensports.it, oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone o tramite una smart tv sull’applicazione ufficiale Elevensports.

PROBABILI FORMAZIONI CATANZARO MONOPOLI

Le probabili formazioni che dovrebbero affrontarsi in Catanzaro Monopoli, mercoledì 6 novembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro, sfida valevole per i sedicesimi di finale di Coppa Italia di Serie C. Il Catanzaro allenato da Gianluca Grassadonia schiererà un 3-4-3: Di Gennaro; Martinelli, Figliomeni, Quaranta; Statella, Maita, Tascone, Favalli; Kanoute, Giannone, Fischnaller. Il Monopoli guidato in panchina da Beppe Scienza risponderà con un 3-5-2 così schierato: Menegatti; Ferrara, De Franco, Mercadante; Rota, Piccinni, Arena, Giorno, Hadziosmanovic; Cuppone, Fella.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sul match, le quote dell’agenzia Snai considerano il Catanzaro favorito sul Monopoli. Quota per l’affermazione interna fissata a 1.95, l’eventuale pareggio viene proposto a una quota di 3.40, mentre la vittoria in trasferta viene proposta a una quota di 4.00. Per chi invece punterà sul totale dei gol realizzato nel corso della partita, over 2.5 quotato 2.00, mentre la quota dell’under 2.5 viene offerta a 1.80.



