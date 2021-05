Diretta Catanzaro Monopoli/ Streaming video tv: calabresi per il 2° posto (Serie C)

DIRETTA CATANZARO MONOPOLI: I GIALLOROSSI LANCIATI

Catanzaro Monopoli, che è in diretta alle ore 20:30 di domenica 2 maggio, si gioca allo stadio Ceravolo per la 38^ e ultima giornata nel girone C della Serie C 2020-2021. Stagione splendida quella dei calabresi, che grazie alla vittoria di Viterbo hanno coronato l’inseguimento all’Avellino agganciandolo in classifica e ora, con la doppia sfida diretta a favore, hanno bisogno di una vittoria per blindare il secondo posto, detto che in ogni caso andranno direttamente alla fase nazionale dei playoff con ottime chance di promozione.

La post season è stata mancata dal Monopoli: domenica i gabbiani hanno perso in casa contro la Ternana, ma i giochi erano già fatti in virtù della sconfitta (sempre a domicilio) maturata contro la Casertana, uno spareggio che ha cancellato ogni speranza. Pugliesi comunque salvi, anche se avrebbero potuto sperare in qualcosa di meglio; aspettando di scoprire come finirà la diretta di Catanzaro Monopoli, proviamo adesso a fare una valutazione sulle scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA CATANZARO MONOPOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Catanzaro Monopoli verrà trasmessa su Sky Sport 254, dunque gli abbonati al pacchetto Calcio della televisione satellitare la potranno seguire sul loro decoder; resta valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che invece fornisce l’intera programmazione dei match di Serie C tramite il servizio di diretta streaming video. Qualora non abbiate sottoscritto un abbonamento all’inizio della stagione, potrete comunque assistere alla partita acquistandola singolarmente, il prezzo è stato fissato nei mesi precedenti e non varia salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI CATANZARO MONOPOLI

Catanzaro Monopoli può rappresentare per Antonio Calabro un’occasione per far rifiatare qualche titolare. In attacco per esempio ci aspettiamo Jefferson e Evacuo – o almeno uno dei due – con Paolo Grillo che sulla trequarti può sostituire Carlini, a centrocampo spazio a Risolo e Parlati con la collaborazione di Garufo e Porcino sugli esterni. Pasquale Fazio, Gatti e Martinelli giocheranno comunque in difesa davanti a Raffaele Di Gennaro, comunque il secondo posto interessa molto ai giallorossi. Più probabile l’ampio turnover per Giuseppe Scienza, che non ha più obiettivi: sicuri assenti Riggio e Soleri, in difesa dunque Arena affiancherà Bizzotto e Mercadante (con Taliento in porta) mentre in mediana potremmo vedere Isacco, Alvaro Iuliano e Nina, con Tazzer e Guiebre che invece sperano in un posto sulle corsie laterali. Starita può giocare davanti in compagnia di De Paoli, da valutare anche Currarino come potenziale scelta offensiva.

QUOTE E PRONOSTICO

Tra le altre, l’agenzia Snai ha fissato un suo pronostico su Catanzaro Monopoli: vediamo subito cosa ci dice il bookmaker con le sue quote ufficiali per questa partita di Serie C. Il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vale 1,35 volte la vostra giocata; il pareggio, che è regolato come sempre dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare una cifra corrispondente a 4,75 volte quanto messo sul piatto mentre l’eventualità del successo ospite, per la quale dovrete puntare sul segno 2, porta in dote una vincita che ammonta a 7,75 volte l’importo investito.



