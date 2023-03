Diretta/ Catanzaro Monterosi, streaming video tv: B vicina! (Serie C)

DIRETTA CATANZARO MONTEROSI: TUTTO FACILE PER I CALABRESI!

Catanzaro Monterosi Tuscia in diretta alle ore 17.30 di giovedì 16 marzo 2023 allo Stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro, è una gara valida per la 32° giornata del girone C di Serie C. Punti in palio importantissimi quelli in palio questo pomeriggio: i padroni di casa per la Serie B, gli ospiti per la salvezza.

Il Catanzaro è primo in classifica con 80 punti, frutto di venticinque vittorie, cinque pareggi e una sconfitte. Nell’ultimo turno è arrivato il pari per 1-1 nel derby contro il Crotone. Il Monterosi, invece, è sedicesimo a quota 32 punti, raccolti grazie a sette vittorie, undici pareggi e tredici sconfitte. Due pareggi consecutivi: 0-0 contro il Latina e 1-1 contro il Messina.

CATANZARO MONTEROSI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Catanzaro Monterosi non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Catanzaro Monterosi sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI CATANZARO MONTEROSI

Qualche nodo da sciogliere per gli allenatori di Catanzaro e Monterosi, andiamo a scoprire le probabili formazioni del match. Partiamo dai giallorossi, in campo con il 3-5-2: Fulignati, Martinelli, Brighenti, Scognamillo, Situm, Verna, Ghion, Sounas, Vandelputte, Biasci, Iemmello. Passiamo adesso alla compagine laziale, schierata con lo stesso modulo: Forte, Tartaglia, Giordani, Piroli, Di Renzo, Lipani, Parlati, Santoro, Vitali, Verde, Costantino.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Catanzaro nettamente favorito sul Monterosi secondo gli esperti di scommesse. Andiamo a scoprire le quote della partita grazie a Goldbet: la vittoria del Catanzaro è a 1,22, il pareggio è a 6,00, mentre il successo del Monterosi è a 10,50. L’Under 2,5 è dato a 2,00, con l’Over 2,5 a 1,72. Discorso diverso per Gol e No Gol, rispettivamente a 2,45 e 1,48.

