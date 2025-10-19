Diretta Catanzaro Padova, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Ceravolo per l'ottavo turno della Serie B 2025/2026.

DIRETTA CATANZARO PADOVA (RISULTATO LIVE 0-0): SI INIZIA

Avvio di gara dominato nel possesso dal Catanzaro in questa diretta, che tiene il pallone e impone il proprio ritmo, ma senza riuscire per ora a concretizzare. I calabresi mostrano un grande giro palla, preciso e paziente, orchestrato da un ispirato Pontisso, vero e proprio metronomo del centrocampo.

Il numero 8 giallorosso smista palloni con qualità e tempi perfetti, ma le punte non riescono a sfruttare i suoi lanci filtranti, spesso in ritardo nel taglio o poco incisive nell’attaccare la profondità. Il Padova, dal canto suo, resta raccolto dietro la linea della palla e prova a colpire in contropiede, ma finora il Catanzaro mantiene il controllo territoriale, anche se il possesso resta sterile e poco pericoloso. Buon inizio per i padroni di casa, che dovranno però alzare la qualità negli ultimi metri per rendere il dominio nel gioco davvero concreto. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA CATANZARO PADOVA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA

Cosa ci dicono i numeri della diretta di Catanzaro Padova? Vediamo un po’ di dati per capire chi tra queste due formazioni avrà le maggiori possibilità di portare a casa il risultato in questa incredibile partita. I calabresi mantengono una media di possesso del 62%, con 2,0 expected goals (xG) e 1,9 expected assists (xA) a gara: numeri che testimoniano una manovra fluida e costante presenza negli ultimi metri (7,2 tocchi medi in area avversaria). Il Padova, più diretto, tiene il 45% di possesso, ma compensa con un’elevata efficienza offensiva: 1,4 xG e un tasso di conversione del 25%.

Sui calci d’angolo il Catanzaro è dominante (6,8 conquistati contro i 4,1 dei veneti), ma il Padova primeggia in corsa e intensità: 10,7 km percorsi medi per giocatore, contro i 9,9 dei giallorossi. Una partita che si preannuncia come una sfida tra stili: il fraseggio e la qualità del Catanzaro contro la concretezza e la disciplina tattica di un Padova pronto a colpire negli spazi. Adesso via al commento live della diretta di Catanzaro Padova, il fischio di inizio è alle porte! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA CATANZARO PADOVA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Catanzaro Padova sarà a disposizione soltanto in streaming. Occorrerà essere abbonati a DAZN ed accedere al sito o all’app per vedere questa gara. Lo stesso discorso vale pure per chi decidesse invece di utilizzare Amazon Prime Video se iscritto a LaB channel.

CATANZARO PADOVA, APPENA DUE PUNTI DI DISTACCO

In campo domenica 19 ottobre 2025 dalle ore 19:30 per l’inizio della diretta Catanzaro Padova. Presso lo Stadio Nicola Ceravolo i padroni di casa proveranno ad ottenere un successo che garantirebbe loro di sorpassare in classifica i rivali di questa ottava giornata del campionato di Serie B per la stagione 2025/2026.

I calabresi hanno perso nello scorso turno venendo battuti in rimonta dal Monza per 2 a 1 lontano dalle mura amiche: il gol segnato in apertura di gara da Cisse, su assist di Iemello, è stato poi pareggiato dalla rete di Alvarez e resto infine inutile una volta per tutte da quella segnata invece da Birindelli nel corso del secondo tempo.

I giallorossi sono adesso in quattordicesima posizione con sei punti, proprio come la Virtus Entella ed il Bari che occupa la prima casella valevole per i playout. Gli ospiti sono invece tredicesimi con otto punti e non hanno alcuna intenzione di farsi scavalcare in graduatoria dai rivali di turno nonostante abbiano perso pure loro di recente.

Nell’ultima sfida disputata i biancorossi hanno subito un KO sempre per 2 a 1 ed anche in questo caso in rimonta sul campo del Bari. I patavini, passati in vantaggio grazie alla rete siglata da Bortolussi, hanno poi dovuto sventolare bandiera bianca davanti al rigore trasformato da Moncini ed al gol realizzato da Cerri.

CATANZARO PADOVA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Catanzaro Padova: 3-5-2 iniziale per gli uomini di mister Aquilani con Pigliacelli portiere titolare e Bettella, Antonini e Verrengia davanti a lui, Favasuli, Pontisso, Rispoli, Cisse e D’Alessandro a centrocampo, Iemmello e Pittarello in attacco. Sarà invece 3-4-2-1 come modulo di partenza per il tecnico Andreoletti con Fortin fra i pali, Faedo, Sgarbi e Perrotta in difesa, Harder, Fusi, Baselli e Barreca nel mzzo, Varas e Di Maggio sulla trequarti mentre Bortolussi guiderà l’attacco.

CATANZARO PADOVA, LE QUOTE

I padroni di casa non dovrebbero avere grosse difficoltà nel pervenire al successo per quanto riguarda l’esito finale della diretta Catanzaro Padova a giudicare dalle quote proposte dai bookmakers. Se guardiamo i numeri offerti da Sisal possiamo notare che il successo dei giallorossi è quotato a 2.20 mentre quello dei veneti è invece fissato a 3.50. Ci sono dunque maggiori chances che la gara termini in parità dato che l’x è pagato a 3.00.