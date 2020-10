Diretta/ Catanzaro Paganese (Serie C) streaming video e tv: in cerca di rivincita

DIRETTA CATANZARO PAGANESE: CAMPANI IN DIFFICOLTÀ

Catanzaro Paganese, diretta dal signor Virgilio di Trapani, sarà una sfida valevole per la terza giornata del campionato di Serie C nel girone C, in programma mercoledì 7 ottobre 2020 alle ore 18.30 presso lo stadio Ceravolo. Calabresi che non hanno disputato l’ultimo match contro il Trapani, di fatto ritiratosi dal girone C che sarà a 19 squadre. Per i calabresi c’è stato precedentemente il colpo in Coppa Italia in casa del Chievo, che ha garantito il passaggio del turno contro una formazione di categoria superiore. Dall’altra parte, i campani dopo essere partiti con un pari sul campo del Catania, hanno ceduto di schianto in casa contro la Ternana, 0-3 ma c’è da dire che la Paganese non è stato di certo fortunata a livello di calendario. Anche la trasferta di Catanzaro sulla carta sarà molto impegnativa, ma gli Stellati andranno in cerca di rivincita per provare a dimostrare di essere competitivi anche contro squadre che puntano all’alta classifica.

DIRETTA CATANZARO PAGANESE IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà garantita la diretta tv di Catanzaro Paganese, ma anche quest’anno tutto il campionato di Serie C sarà trasmesso in diretta streaming video sulla piattaforma Eleven Sports, di conseguenza si potrà seguire questa partita sia in abbonamento sia acquistando il singolo evento, con le procedure che i tifosi della Serie C ormai conoscono molto bene.

PROBABILI FORMAZIONI CATANZARO PAGANESE

Le probabili formazioni del match del girone C di Serie C tra Catanzaro e Paganese. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Calabro con un 3-5-2: Branduani; Pinna, Riggio, Fazio; Verna, Urso, Casoli, Contessa, Corapi; Di Piazza, Carlini. Gli ospiti guidati in panchina da Alessandro Erra affronteranno invece il match con questo undici dal 1′ con un 3-5-2 come modulo di partenza: Fasan; Sbampato, Schiavino, Cigagna; Carotenuto, Benedetti, Bonavolontà, Onescu, Squillace; Guadagni, Diop.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico per Catanzaro Paganese grazie alle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. La quota per la vittoria interna viene proposta a 1,53, l’eventuale pareggio viene offerto a una quota di 3,85, mentre per gli scommettitori l’eventuale successo esterno paga 5,75 la posta scommessa.



