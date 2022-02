Diretta/ Catanzaro Paganese streaming video tv: calabresi per la conferma (Serie C)

DIRETTA CATANZARO PAGANESE: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Catanzaro Paganese, in diretta martedì 15 febbraio 2022 alle ore 16.00 presso lo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro sarà una sfida valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie C. Dopo quattro vittorie consecutive i calabresi cercano conferme per capire di poter davvero sognare la rincorsa al Bari primo della classe, che ha frenato di nuovo in casa del Monopoli e ora si trova a 7 punti di distanza dai giallorossi, che hanno invece sbancato il campo della Fidelis Andria con un gol di Vazquez su rigore.

Diretta/ Fidelis Andria Catanzaro (risultato finale 0-1): rigore decisivo di Vazquez!

Gli azzurrostellati della Paganese hanno compiuto dalla loro un’importante passo in avanti in chiave salvezza battendo il Campobasso in casa. Restano quintultimi i campani ma a quota 26 punti la quota salvezza si alza e le dirette concorrenti sono ora lontane una sola lunghezza. Catanzaro vincente all’andata sul campo della Paganese, 0-2 con i gol di Carlini su rigore e Rolando, 1-0 per il Catanzaro nell’ultimo precedente disputato in Calabria tra le due squadre.

Diretta/ Paganese Campobasso (risultato finale 2-1): Cretella firma la rimonta!

DIRETTA CATANZARO PAGANESE STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Catanzaro Paganese di Serie C sarà disponibile su Eleven Sport. Come di consueto, la piattaforma offre la trasmissione di tutte le gare della terza serie italiana in diretta streaming video. Per accedere ai contenuti offerti, è necessario aver sottoscritto un abbonamento. Inoltre, bisogna disporre di una connessione ad internet e un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC. In alternativa, è possibile seguire la gara su Smart Tv abilitate.

PROBABILI FORMAZIONI CATANZARO PAGANESE

Le probabili formazioni della diretta Catanzaro Paganese, match che andrà in scena allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro. Per il Catanzaro, Vincenzo Vivarini schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Branduani; Martinelli, Fazio, Scognamillo; Bayeye, Verna, Cinelli, Sounas, Vandeputte; Vazquez, Biasci. Risponderà la Paganese allenata da Gianluca Grassadonia con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Baiocco; De Santis, Sbampato, Celesia; Martorelli, Cretella, Bensaja, Firenze, Manarelli; Tommasini, Castaldo.

Diretta/ Catanzaro Avellino (risultato finale 2-0) streaming: la chiude Martinelli

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Catanzaro Paganese allo stadio Nicola Ceravolo, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Catanzaro con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.90, mentre l’eventuale successo della Paganese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 6.75.



© RIPRODUZIONE RISERVATA