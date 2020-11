Diretta/ Catanzaro Palermo (Serie C) streaming tv: sfida tra grandi piazze

DIRETTA CATANZARO PALERMO: RECUPERO DI PRESTIGIO!

Catanzaro Palermo, mercoledì 4 novembre 2020 alle ore 17.30 presso lo stadio Ceravolo di Catanzaro, sarà una sfida valevole per il recupero della settima giornata d’andata nel girone C di Serie C. Confronto tra grandi piazze che hanno conosciuto per molti anni la Serie A nella loro storia, ma che ora si trovano da diverse stagioni nelle retrovie del calcio italiano. I calabresi sono chiamati a fornire una risposta dopo il doppio ko tra Coppa e campionato: il 2-1 subito a Marassi contro il Genoa aveva messo in luce una squadra che aveva saputo tenere testa a una compagine di Serie A. Squada che si è sciolta però la domenica successiva come neve al sole al cospetto della capolista Ternana, che ha rifilato una cinquina ai giallorossi. Torna in campo dopo l’emergenza Covid il Palermo, che aveva dovuto rimandare gli ultimi impegni per la positività di gran parte del gruppo squadra. L’ultimo impegno finora disputato dai rosanero resta quello sul campo del Bisceglie del 18 ottobre scorso, un 2-1 per i pugliesi che ha evidenziato ulteriormente le difficoltà dei siciliani in questo avvio di stagione.

DIRETTA CATANZARO PALERMO IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Catanzaro Palermo sarà trasmessa in chiaro in diretta streaming video via internet sul sito ufficiale di Elevensports e sulle piattaforme come Facebook, Twitter o Instagram del broadcaster che detiene i diritti del campionato di Serie C in esclusiva, ma li sta divulgando in queste settimane in chiaro per far fronte a un attacco informatico che ha fatto crollare la piattaforma a disposizione degli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI CATANZARO PALERMO

Le probabili formazioni di Catanzaro Palermo, sfida che andrà in scena presso lo stadio Ceravolo di Catanzaro. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Antonio Calabro con un 3-5-2: Branduani; Fazio, Martinelli, Pinna; Garufo, Altobelli, Corapi, Casoli, Contessa; Evacuo, Carlini. Gli ospiti guidati in panchina da Marco Marchionni schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-2-3-1 come modulo di partenza: Pelagotti, Almici, Accardi, Marconi, Crivello, Palazzi, Odjer, Kanoute, Rauti, Valente, Saraniti.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico per Catanzaro Palermo grazie alle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. La quota per la vittoria interna viene proposta a 2.60, l’eventuale pareggio viene offerto a una quota di 3.40, mentre per gli scommettitori l’eventuale successo esterno paga 2.70 la posta scommessa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA