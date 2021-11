Diretta/ Catanzaro Palermo streaming video tv: big match (Coppa Italia Serie C)

DIRETTA CATANZARO PALERMO: PARTITA IN EQUILIBRIO NONOSTANTE I PRONOSTICI

Catanzaro Palermo, in diretta mercoledì 3 novembre 2021 alle ore 14.30 presso lo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro, sarà una sfida valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia di Serie C. Big match di Coppa tra due formazioni ambiziose e due piazze importanti. Il Catanzaro dopo una brillante cavalcata è incappato in una doppia sconfitta contro Monopoli e Bari che ha allontanato dalla vetta del girone C la formazione giallorossa, ora terza alle spalle del Monopoli.

Il Palermo è invece in crescita e dopo due vittorie consecutive contro Virtus Francavilla e Viterbese ha pareggiato 1-1 nel difficile match contro l’Avellino, risultati che hanno permesso ai rosanero di agganciare a quota 20 punti proprio il Catanzaro in classifica. Le due squadre il 19 settembre scorso si sono già affrontate in campionato, 0-0 ma in casa del Palermo. Al 4 novembre 2020 risale l’ultimo precedente a Catanzaro, 1-1 il risultato finale col pareggio evenienza frequente tra le due formazioni, che potrebbero puntare in caso di qualificazione a rientrare tra le favorite di questa Coppa.

DIRETTA CATANZARO PALERMO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI COPPA ITALIA

La diretta tv di Catanzaro Palermo sarà una diretta streaming video su Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C, Coppa Italia compresa, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI CATANZARO PALERMO

Le probabili formazioni della diretta Catanzaro Palermo, match che andrà in scena allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro. Per il Catanzaro, Nicola Antonio Calabro schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Branduani; Martinelli, Fazio, Scognamillo; Rolando, Verna, Welbeck, Vandeputte; Carlini; Cianci, Bombagi. Risponderà il Palermo allenato da Giacomo Filippi con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Pelagotti; Buttaro, Lancini, Perrotta; Almici, Odjer, De Rose, Valente; Silipo, Floriano; Brunori.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Nicola Ceravolo di Catanzaro, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Catanzaro con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.15, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo del Palermo, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.20.



