DIRETTA CATANZARO PALERMO, ATTENZIONE ALLE LORO SPALLE

Si gioca a partire dalle ore 15:00 di domenica 27 aprile 2025 la diretta Catanzaro Palermo. Presso lo Stadio Nicola Ceravolo va in scena uno scontro diretto tra due compagini distanti appena tre punti nella classifica del campionato di Serie B. I padroni di casa sono in sesta posizione con quarantotto punti ed arrivano dal pareggio maturato lo scorso weekend contro la Carrarese. Davanti a loro la Juve Stabia è a portata di tiro ed un successo, in contemporanea con l’eventuale sconfitta delle Vespe, permetterebe ai giallorossi di scavalcare i campani già in questo turno.

Il Palermo è invece in settima posizione grazie ai quarantacinque punti sin qui racimolati e punta quindi ad agganciare proprio i diretti rivali della trentacinquesima giornata. I siciliani hanno perso terreno venendo sconfitti dal Bari lontano dalle mura amiche e adesso devono prestare molta attenzione alla presenza degli stessi Galletti e pure del Cesena, entrambe appaiate a quota quarantaquattro. I bianconeri sono però appena fuori dalla zona playoff dove cercano di entrare scalzando magari chi sta davanti.

DIRETTA CATANZARO PALERMO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La Serie B è tutta su DAZN ed anche questa partita, ovvero la dietta Catanzaro Palermo, non fa certo eccezione. Gli iscritti possono seguire l’incontro in streaming accedendo all’applicazione ufficiale. In alternativa è possibile connettersi dal sito web con il proprio browser.

DIRETTA CATANZARO PALERMO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Catanzaro Palermo ci spingono a puntare sul 3-5-2 con Pigliacelli, Brighenti, Scognamillo, Bonini, Situm, Petriccione, Pontisso, Pompetti, Quagliata, Iemmello e Biasci come tattica di partenza scelta dai padroni di casa. Gli ospiti guidati dal tecnico Dionisi dovrebbero invece iniziare l’incontro adoperando il modulo 3-4-2-1 con Audero, Baniya, Magnani, Ceccaroni, Diakite, Blin, Gomes, Di Francesco, Insigne, Brunori e Pohjanpalo in questa trasferta.

DIRETTA CATANZARO PALERMO, LE QUOTE

La diretta Catanzaro Palermo si preannuncia molto equilibrata anche se si prendono in esame le quote proposte dai vari bookmakers per l’esito finale dell’incontro. Secondo per esempio Snai, i padroni di casa sarebbero favorti per un soffio rispetto agli ospiti nella conquista dei tre punti in palio quest’oggi, essendo quotato a 2.60. I rosanero non sono in ogni caso poi così distanti visto che il 2 è fissato a 2.65 mentre è il pareggio il risultato meno probabile alla vigilia con l’x pagato appunto a 3.15.